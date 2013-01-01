Bogdan Cojocaru a afirmat joi că liberalul Costel Alexe pretinde că este o victimă politică, dar că în realitate el conduce de şapte ani Consiliul Judeţean, însă "a reuşit zero investiţii pentru Iaşi".

"Minciunile penalului Costel Alexe, preşedintele Consiliului Judeţean Iaşi, au picioare scurte. Mai nou, Alexe joacă rolul victimei: el ar fi vrut să dezvolte Iaşul, dar PSD s-a pus de-a curmezişul. Evident, este o mistificare. Spitalul de Boli Respiratorii din Bucium, Institutul Inimii din Miroslava, variantele ocolitoare ale oraşelor Podu Iloaiei şi Iaşi, reorganizarea administrativ-teritorială a României, stadionul, sala polivalentă, sediul nou pentru Operă în Copou, pe toate le-a anunţat Costel Alexe. A prezentat machete, a tipărit pliante. Şi le-a însuşit. Dar n-a făcut niciuna", a afirmat preşedintele PSD Iaşi, Bogdan Cojocaru.

Potrivit social-democratului, "devine tot mai clar că nu va livra nimic în favoarea ieşenilor", însă Alexe adoptă o "strategie vicleană".

"A ieşit pe reţelele de socializare şi în conferinţe de presă. S-a smiorcăit şi a acuzat PSD că nu-l finanţează", a precizat Cojocaru.

Liderul PSD aminteşte că de la preluarea şefiei Consiliului Judeţean de către Costel Alexe, România a avut cinci premieri liberali.

"La aceste mandate se adaugă cele 367 de zile cât Costel Alexe a fost ministru al Mediului, inclusiv cele în care procurorii DNA susţin că a cerut şpagă produse din tablă. În plus, acelaşi Alexe are 2.211 zile de când îndeplineşte funcţia de preşedinte al Consiliului Judeţean Iaşi. Din păcate, fără folos pentru ieşeni", a adăugat şeful social-democraţilor ieşeni, Bogdan Cojocaru.