Bogdan Ivan: Acele speculații cu motorina sau benzina 10 lei sunt niște minciuni sfruntate

| 02 mar, 19:11

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat luni că speculațiile potrivit cărora motorina sau benzina vor ajunge să coste 10 lei litrul sunt niște 'minciuni sfruntate', deoarece, în prezent, nu există niciun argument rațional, comercial sau economic care să justifice un astfel de nivel al prețului la pompă.

 

'În momentul de față, suntem preocupați, în primul rând, de modul în care arată potențialele perturbații pe piața de aprovizionare cu produse petroliere, de asigurarea faptului că nu vor crește prețurile la carburanți nejustificat, în contextul în care avem acest conflict în Orientul Mijlociu. (...) Am discutat cu toți operatorii din piață, suntem asigurați cu depozite în caz de urgență (...) care vor putea să fie folosite într-o situație de avarie și care vor putea să asigure aprovizionarea pentru piața din România aproximativ 90 de zile în situații de avarie. Dar nu suntem în această situație. În plus, în toate terminalele de pe teritoriul României, plus în depozite, sunt suficienți carburanți pentru a asigura fluxurile normale fără a avea o perturbație', a spus Ivan la sediul central al PSD.
El a adăugat că există o creștere de aproximativ 10% a cotației petrolului la nivel internațional, însă, în condițiile în care costul țițeiului reprezintă circa 25% din prețul final al carburanților, nu se poate vorbi despre un potențial de creștere extrem de mare.
'Ceea ce este foarte important și ceea care am cerut explicit ANPC, ANAF, Consiliul Concurenței este să se uite foarte clar în aceste momente la piață, să se asigure că nu se folosește acest context internațional pentru o potențială speculație din partea unor actori economici, pentru că o creștere mai mare de 3-5 bani la pompă nu este justificată în momentul de față. Iar acele speculații care au avut loc în spațiu public cu motorina sau benzina 10 lei sunt niște minciuni sfruntate, vreau să le dezavuez total, pentru că nu există în momentul de față niciun argument rațional, comercial, economic, pentru care ar putea să ajungă prețul la pompă la aceste cote de 10 lei sau apropiat de 10 lei. Așa că ceea ce vă spun foarte clar e că statul este în alertă, a făcut aceste lucruri încă de la începutul conflictului de sâmbătă, duminică, am lucrat permanent cu toți colegii din Guvern pe această temă și nu există motive pentru ca prețurile să ajungă la 10 lei. (...) Tot ceea ce încearcă unii să se folosească în acest context internațional doar pentru a crește artificial prețurile îi blocăm cu toate instrumentele statului român', a conchis Bogdan Ivan.

 

Trump afirmă că Iranul „a ignorat” avertismentele SUA de a nu reconstrui programul nuclear

02 mar, 18:57
miruta

MApN: Situația de securitate regională, discutată de ministrul Miruță cu ambasadorul Marii Britanii

02 mar, 19:04
diana

Buzoianu: Avem deja 88 de construcții ilegale care au fost dărâmate la Năvodari, Mamaia, Eforie, Tuzla și în Mangalia

02 mar, 19:02
