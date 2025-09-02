Homepage » Actual

Bolojan: Deciziile CCR ne permit să punem în aplicare două reforme importante

| 08 oct, 19:12

Deciziile de miercuri ale Curții Constituționale permit punerea în aplicare a încă două reforme importante - cea a companiilor de stat și cea a sistemului de sănătate, pentru care Guvernul și-a angajat răspunderea prin Pachetul 2 de reforme, a afirmat premierul Ilie Bolojan.


'Aceste două decizii se adaugă celei de luna trecută a CCR privind legea autorităților autofinanțate, astfel încât trei dintre cele cinci acte normative din Pachetul 2 au trecut deja testul de constituționalitate. Cele trei legi menționate ne permit să reducem posturi inutile, să plafonăm indemnizații și să stabilim indicatori de performanță în companiile de stat, să tăiem salariile excesive și sinecurile din autoritățile publice autofinanțate și să aducem eficiență sporită în sănătatea publică', a scris Ilie Bolojan într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Potrivit acestuia, 'avem nevoie de un stat corect, care nu-și bate joc de banul public și oferă servicii decente în schimbul impozitelor pe care le încasează'.

'Nu e ușor să schimbi tipare greșite formate de-a lungul anilor, dar în fiecare zi facem eforturi pentru a îndrepta lucrurile', a punctat premierul.

Curtea Constituțională a României a respins, miercuri, sesizările depuse de partidele AUR, S.O.S. și POT împotriva Legii pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, au precizat, pentru AGERPRES, oficiali ai CCR.

Tot miercuri, Curtea Constituțională a României a respins sesizările depuse de partidele AUR, S.O.S. și POT cu privire la Legea pentru modificarea și completarea unor acte normative și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății.

