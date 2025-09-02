Homepage » Actual

Bolojan: În cazul în care activitatea este parțial suspendată în justiție, moral ar fi ca și salarizarea să fie suspendată pa

| 03 oct, 17:44

Premierul Ilie Bolojan a declarat vineri că, în contextul suspendării parțiale a activității din sistemul judiciar, Ministerul Justiției ar putea iniția un dialog cu magistrații și Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), subliniind că, în opinia sa, 'moral ar fi ca și salarizarea să fie suspendată parțial'.

 

El a fost întrebat dacă se poate implica în rezolvarea 'blocajului din justiție' care afectează numeroși cetățeni prin faptul că 'magistrații aleg doar procesele pe care le consideră urgențe'.
'Personal nu am ce să fac pe această chestiune, dar consider că Ministerul Justiției poate să inițieze un dialog cu magistrații, cu CSM, pentru că, dacă activitatea este suspendată parțial, moral ar fi ca și salarizarea să fie suspendată parțial. Altfel, nu cred că este în regulă și nu este un aspect de respect pentru cetățenii români, dintre care unii dintre ei depind de o sentință sau de alta și au nevoie de un serviciu public, așa cum toate celelalte instituții trebuie să asigurăm un serviciu public decent, din respect pentru cetățenii ', a declarat Ilie Bolojan, vineri, într-o conferință de presă la Palatul Victoria.
Judecătorii instanțelor din țară au decis să suspende, la finalul lunii august, soluționarea cauzelor, cu unele excepții, cerând retragerea de urgență a proiectului de lege privind reforma pensiilor de serviciu ale magistraților. În acest demers li s-au alăturat și procurorii, care au anunțat că își suspendă activitatea, cu unele excepții care vizează măsuri preventive privative de libertate sau emiterea de ordine de protecție.
Toate cele 16 curți de apel din țară au solicitat, în urma adunărilor generale ale judecătorilor, retragerea de urgență a proiectului de lege privind reforma pensiilor de serviciu ale magistraților, a anunțat pe 26 august Consiliul Superior al Magistraturii. Potrivit CSM, adunările judecătorilor 'au solicitat celorlalte două puteri ale statului retragerea de urgență a proiectului de lege privind reforma pensiilor de serviciu ale magistraților și încetarea campaniei agresive împotriva autorității judecătorești, care afectează grav statul de drept, drepturile și libertățile cetățenilor ce pot fi garantate efectiv doar de o justiție independentă.

 

Tag-uri:
loading...
Feminis

Ştirile orei

budai

Marius Budăi: Am fost acuzat că îl atac pe premier, nu este adevărat, încerc să-i arăt o realitate

03 oct, 17:45
Citeşte mai departe
putin

Putin, despre alegeri: „Nu se poate manipula voinţa poporului, aşa cum s-a întâmplat, să zicem, în România”

03 oct, 17:59
Citeşte mai departe
victor negrescu

Victor Negrescu: Fondurile europene au fost şi rămân o oportunitate majoră pentru dezvoltarea României

03 oct, 17:57
Citeşte mai departe
ECONOMICA.NET

Citeşte mai departe
DAILYBUSINESS.RO

Citeşte mai departe
STIRIDESPORT.RO

Citeşte mai departe
ROMANIATV.NET

Citeşte mai departe
FEMINIS.RO
h

Peste 10 creme solare retrase de pe piață în Australia pentru că nu respectau indicele UV

Citeşte mai departe
Comentarii
Adauga un comentariu nou
COMENTARIU NOU
Login
Autorul este singurul responsabil pentru comentariile postate pe acest site si isi asuma in intregime consecintele legale, implicit eventualele prejudicii cauzate, in cazul unor actiuni legale impotriva celor afirmate.

ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ

Cele mai citite
bjddd
Ținta numită Fondul Proprietatea. De ce îi atrage pe “magnatul tranziției” din Slovenia și pe aliații săi
barna
Tanczos afirmă că de când e în administraţie constată că unele instituţii nu simt că trebuie reduse cheltuielile
olgu
Lia Olguţa Vasilescu spune că Ministerul Dezvoltării a venit cu o propunere de reducere a 13.000 de posturi în administraţie
ivan
Ministrul Bogdan Ivan vrea să rezilieze contractul privind termocentrala de la Iernut
caciu
Adrian Câciu (PSD), despre Marcel Boloş: Ştiam că e mincinos dar nu mă aşteptam să fie şi lipsit de caracter!
Opinii
Citu
Florin Cîţu: PSD nu pierde nicio situaţie să-i arate lui Putin că îi susţine agenda de aici de la Bucureşti
cfr
Consiliul Concurenţei: Doar 40% din calea ferată din România este electrificată
b365.ro
stiripesurse.ro
h
BREAKING Alina Bica scapă definitiv de pedeapsa cu închisoarea / CAB a retras mandatul european de arestare
h
Declarație-șoc! Monica Tatoiu susține că va ajunge într-un scaun cu rotile
h
Scandal major după alegerile din Moldova! Un partid riscă să fie eliminat din Parlament din cauza implicării lui George Simion în campanie / Decizia aparține Curții Constituționale
economica.net
feminis.ro
h
Peste 10 creme solare retrase de pe piață în Australia pentru că nu respectau indicele UV
h
Prințul William i-a adus un omagiu ecologistei Jane Goodall
h
Jane Fonda relansează o mişcare pentru libertatea de exprimare care datează din perioada Războiului Rece
dailybusiness.ro
x
ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ