Bolojan: În cazul în care activitatea este parțial suspendată în justiție, moral ar fi ca și salarizarea să fie suspendată pa
Premierul Ilie Bolojan a declarat vineri că, în contextul suspendării parțiale a activității din sistemul judiciar, Ministerul Justiției ar putea iniția un dialog cu magistrații și Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), subliniind că, în opinia sa, 'moral ar fi ca și salarizarea să fie suspendată parțial'.
El a fost întrebat dacă se poate implica în rezolvarea 'blocajului din justiție' care afectează numeroși cetățeni prin faptul că 'magistrații aleg doar procesele pe care le consideră urgențe'.
'Personal nu am ce să fac pe această chestiune, dar consider că Ministerul Justiției poate să inițieze un dialog cu magistrații, cu CSM, pentru că, dacă activitatea este suspendată parțial, moral ar fi ca și salarizarea să fie suspendată parțial. Altfel, nu cred că este în regulă și nu este un aspect de respect pentru cetățenii români, dintre care unii dintre ei depind de o sentință sau de alta și au nevoie de un serviciu public, așa cum toate celelalte instituții trebuie să asigurăm un serviciu public decent, din respect pentru cetățenii ', a declarat Ilie Bolojan, vineri, într-o conferință de presă la Palatul Victoria.
Judecătorii instanțelor din țară au decis să suspende, la finalul lunii august, soluționarea cauzelor, cu unele excepții, cerând retragerea de urgență a proiectului de lege privind reforma pensiilor de serviciu ale magistraților. În acest demers li s-au alăturat și procurorii, care au anunțat că își suspendă activitatea, cu unele excepții care vizează măsuri preventive privative de libertate sau emiterea de ordine de protecție.
Toate cele 16 curți de apel din țară au solicitat, în urma adunărilor generale ale judecătorilor, retragerea de urgență a proiectului de lege privind reforma pensiilor de serviciu ale magistraților, a anunțat pe 26 august Consiliul Superior al Magistraturii. Potrivit CSM, adunările judecătorilor 'au solicitat celorlalte două puteri ale statului retragerea de urgență a proiectului de lege privind reforma pensiilor de serviciu ale magistraților și încetarea campaniei agresive împotriva autorității judecătorești, care afectează grav statul de drept, drepturile și libertățile cetățenilor ce pot fi garantate efectiv doar de o justiție independentă.
Tag-uri:
loading...
Ştirile orei
03 oct, 17:45
Putin, despre alegeri: „Nu se poate manipula voinţa poporului, aşa cum s-a întâmplat, să zicem, în România”
03 oct, 17:59
Victor Negrescu: Fondurile europene au fost şi rămân o oportunitate majoră pentru dezvoltarea României
03 oct, 17:57
ECONOMICA.NET
DAILYBUSINESS.RO
STIRIDESPORT.RO
ROMANIATV.NET
FEMINIS.RO
Comentarii
Adauga un comentariu nou
ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ
x
25 sep, 10:27
Ultima "pomană electorală" a Guvernului: Tichete pentru masă caldă pentru pensionarii cu venituri mici
25 sep, 09:57