Bolojan: În cazul în care activitatea este parțial suspendată în justiție, moral ar fi ca și salarizarea să fie suspendată pa

El a fost întrebat dacă se poate implica în rezolvarea 'blocajului din justiție' care afectează numeroși cetățeni prin faptul că 'magistrații aleg doar procesele pe care le consideră urgențe'.

'Personal nu am ce să fac pe această chestiune, dar consider că Ministerul Justiției poate să inițieze un dialog cu magistrații, cu CSM, pentru că, dacă activitatea este suspendată parțial, moral ar fi ca și salarizarea să fie suspendată parțial. Altfel, nu cred că este în regulă și nu este un aspect de respect pentru cetățenii români, dintre care unii dintre ei depind de o sentință sau de alta și au nevoie de un serviciu public, așa cum toate celelalte instituții trebuie să asigurăm un serviciu public decent, din respect pentru cetățenii ', a declarat Ilie Bolojan, vineri, într-o conferință de presă la Palatul Victoria.

Judecătorii instanțelor din țară au decis să suspende, la finalul lunii august, soluționarea cauzelor, cu unele excepții, cerând retragerea de urgență a proiectului de lege privind reforma pensiilor de serviciu ale magistraților. În acest demers li s-au alăturat și procurorii, care au anunțat că își suspendă activitatea, cu unele excepții care vizează măsuri preventive privative de libertate sau emiterea de ordine de protecție.

Toate cele 16 curți de apel din țară au solicitat, în urma adunărilor generale ale judecătorilor, retragerea de urgență a proiectului de lege privind reforma pensiilor de serviciu ale magistraților, a anunțat pe 26 august Consiliul Superior al Magistraturii. Potrivit CSM, adunările judecătorilor 'au solicitat celorlalte două puteri ale statului retragerea de urgență a proiectului de lege privind reforma pensiilor de serviciu ale magistraților și încetarea campaniei agresive împotriva autorității judecătorești, care afectează grav statul de drept, drepturile și libertățile cetățenilor ce pot fi garantate efectiv doar de o justiție independentă.