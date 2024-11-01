Bolojan: Mulțumim Mircea Lucescu pentru momentele extraordinare pe care ni le-ai oferit, pe teren sau de pe bancă

'Mircea Lucescu a însemnat fotbal, cu 'F' mare pentru cel puțin trei generații. Cei mai norocoși l-au văzut jucând pentru Dinamo București în anii '60 și '70. L-au văzut în rolul de căpitan al naționalei la meciurile Campionatului Mondial din 1970. Alții abia se nășteau atunci când a început să antreneze. Chiar și cei mai tineri îl cunosc drept legendarul antrenor al lui Șahtior Donetsk, Galatasaray sau Beșiktaș. Generațiile viitoare îl vor ști drept antrenorul legendar de al cărui nume se leagă cei mai buni ani ai fotbalului românesc', a scris Ilie Bolojan, marți seară, într-o postare pe pagina de Facebook a Guvernului.

El a subliniat momentele extraordinare pe care Mircea Lucescu ni le-a oferit ca jucător sau antrenor de fotbal.

'Mulțumim, Mircea Lucescu, pentru momentele extraordinare pe care ni le-ai oferit, pe teren sau de pe bancă! Dumnezeu să îl ierte! Condoleanțe familiei îndoliate', a mai transmis premierul Ilie Bolojan.

Mircea Lucescu a murit marți, la Spitalul Universitar de Urgență București. Avea 80 de ani.