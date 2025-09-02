Homepage » Actual

Bolojan: Prelungirea plafonării adaosului la alimente cu șase luni va fi aprobată joi de Guvern

24 sep, 17:50

 

Plafonarea adaosului comercial la produsele alimentare de bază va fi prelungită cu șase luni, măsura urmând să fie aprobată în ședința de Guvern de joi, a anunțat prim-ministrul Ilie Bolojan.

 

 

'Am luat decizia să continuăm plafonarea adaosului comercial la produsele alimentare și în ședința de Guvern de mâine acest proiect va fi pe ordinea de zi și se va prelungi cu șase luni de zile. Acest lucru s-a făcut atât pe baza discuțiilor din coaliție, dar și pe baza discuțiilor cu rețelele de magazine și cu producătorii. Deși s-a încercat o portretizare a mea ca un om inflexibil, așa cum se vede și în acest aspect, am fost deschis la argumente, dar deciziile trebuie întotdeauna luate nu pe baze populiste, ci pe baza unor analize serioase. Consider că intervențiile în piață nu sunt, pe fond, soluția pentru o scădere reală a prețurilor', a declarat Bolojan, miercuri, într-o conferință de presă, la Palatul Victoria.
El a subliniat că soluțiile sunt ca România să producă mai mult în zona de agricultură.
'Este foarte important acest lucru: să ne creștem producția și procesarea produselor agroalimentare, pentru că trebuie să recunoaștem că am valorificat puțin potențialul agricol al României. Deci, trebuie să producem mai mult, iar asta înseamnă câteva componente: să ne susținem producătorii puternici care astăzi și-au dovedit capabilitatea prin accesul în marele rețele de magazine, și-au dovedit potențialul prin exporturile pe care le fac, prin programe de susținere directă a acestora, în așa fel încât sau să-și crească capacitatea de producție sau să și-o diversifice și să producă lucruri care astăzi sunt importate într-o pondere foarte mare', a explicat premierul.
Potrivit acestuia, o a doua componentă discutată cu marile rețele de magazine este susținerea exporturilor românești.
'Așa cum în România vin importuri prin marele rețele de magazine pe bună dreptate, pentru că unele produse sunt solicitate pe piața românească, sunt branduri internaționale, dar nu sunt fabrici în România. La fel, campionii noștri care sunt competitivi pot fi susținuți, și avem un angajament din partea rețelelor de magazine, pentru a-și extinde producția și pentru a fi împinși, practic, dacă sunt competitivi, în mod evident, pe piețele din zonă', a explicat Ilie Bolojan.
El a punctat că, de asemenea, trebuie susținute în continuare investițiile străine în acest domeniu și nu numai în zona de procesare.
'Mari companii care au branduri pe piața românească, dar nu au fabrici în România, dacă sunt în celelalte țări europene, trebuie invitate și asta voi face în perioada următoare să fie prezenți pe piața românească, pentru că asta înseamnă producție în România, înseamnă locuri de muncă și înseamnă câștiguri suplimentare pentru români', a transmis premierul Bolojan.

 

ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ