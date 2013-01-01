Bolojan, referitor la solicitarea lui Băsescu privind locuința: Săptămâna viitoare vom tranșa această problemă

Traian Băsescu a solicitat RA-APPS atribuirea unei locuințe în calitate de fost președinte al României, după ce Curtea Constituțională a stabilit la începutul lunii iulie că legea prin care se anulează drepturi ale persoanelor care au avut calitatea de șef al statului român este neconstituțională.

''Săptămâna viitoare vom tranșa această problemă în așa fel încât să respectăm prevederile legii'', a spus Bolojan, la Antena 3 CNN.

Întrebat despre o eventuală locuință pentru fostul președinte Klaus Iohannis, premierul a răspuns: ''Nu știu ca în momentul de față președintele Iohannis să aibă repartizată o locuință exact, dar o să mă interesez și vă promit că vă comunic pe tema asta. Spațiul de care s-a discutat, unde a fost, la un moment dat, sediul PNL în anii '90 și după aceea, nu este în folosința fostului președinte Iohannis''.