Homepage » Actual

Budăi: Plafonarea adaosurilor comerciale la alimentele de bază va fi prelungită, în baza dialogului din Coaliție

| 23 sep, 18:08

 

Plafonarea adaosurilor comerciale la alimentele de bază va fi prelungită, în baza dialogului din Coaliție, a anunțat marți deputatul PSD Marius Budăi.

 

 

'Plafonarea adaosurilor comerciale la alimentele de bază va fi prelungită! Argumentele de bun simț exprimate de PSD în cadrul dialogului din Coaliție au triumfat în fața orgoliilor politice mărunte! Chiar dacă facem parte dintr-o guvernare incomodă, important este să ne luptăm pentru ceea ce este în interesul celor care ne-au votat!', a scris Marius Budăi într-o postare pe pagina sa de Facebook.

 

Tag-uri:
loading...
Feminis

Ştirile orei

Abrudean

Abrudean: Coaliția ar trebui să meargă mai departe; nu cred că vom ajunge ca premierul să-și dea demisia

22 sep, 17:36
Citeşte mai departe
psd

Radu Mirută: PSD este la guvernare şi deciziile luate până astăzi au fost cu acordul PSD

22 sep, 17:41
Citeşte mai departe
Pălărie

Pălărie (USR): Nu iau în calcul ca PSD să voteze moțiunea simplă împotriva ministrului Mediului

22 sep, 17:35
Citeşte mai departe
ECONOMICA.NET

Citeşte mai departe
DAILYBUSINESS.RO

Citeşte mai departe
STIRIDESPORT.RO

Citeşte mai departe
ROMANIATV.NET

Citeşte mai departe
FEMINIS.RO
h

Regele Charles, în vizită la cea mai vârstnică persoană din lume

Citeşte mai departe
Comentarii
Adauga un comentariu nou
COMENTARIU NOU
Login
Autorul este singurul responsabil pentru comentariile postate pe acest site si isi asuma in intregime consecintele legale, implicit eventualele prejudicii cauzate, in cazul unor actiuni legale impotriva celor afirmate.

ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ

Cele mai citite
bjddd
Ținta numită Fondul Proprietatea. De ce îi atrage pe “magnatul tranziției” din Slovenia și pe aliații săi
Năsui
Năsui, despre plata eșalonată a pensiei private: Lobby-ul a câștigat din nou; românii pierd
Anamaria Gavrilă
Anamaria Gavrilă (POT): Solicităm referendum; românii să fie întrebați legat de sprijinul acordat Ucrainei
olgu
Lia Olguţa Vasilescu spune că Ministerul Dezvoltării a venit cu o propunere de reducere a 13.000 de posturi în administraţie
Nicusor Dan
Nicuşor Dan: Ne dorim ca Hubul european de securitate să fie localizat în România, la Constanţa, la Marea Neagră
Opinii
Citu
Florin Cîţu: PSD nu pierde nicio situaţie să-i arate lui Putin că îi susţine agenda de aici de la Bucureşti
cfr
Consiliul Concurenţei: Doar 40% din calea ferată din România este electrificată
b365.ro
stiripesurse.ro
h
Ponta atac la PSD: 'A dat semnal să nu se voteze moțiunea împotriva lui Buzoianu. Ea, Țoiu și Moșteanu blochează lucrurile'
h
Scandal pe marginea reformei. Institutul Diplomatic Român se apără în fața planurilor de desființare: 'Costurile legate de funcţionare sunt extrem de reduse'
h
Apocalipsa de pe TikTok. Fenomenul 'Rapturetok', devenit viral. Când vine sfârșitul lumii
economica.net
feminis.ro
h
Regele Charles, în vizită la cea mai vârstnică persoană din lume
h
Săptămâna Modei de la Milano, sub semnul Armani
h
Care este cea mai sănătoasă pâine din comerț. Explicațiile nutriționistului Mihaeala Bilic
dailybusiness.ro
x
ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ