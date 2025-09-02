Budăi: Plafonarea adaosurilor comerciale la alimentele de bază va fi prelungită, în baza dialogului din Coaliție
Plafonarea adaosurilor comerciale la alimentele de bază va fi prelungită, în baza dialogului din Coaliție, a anunțat marți deputatul PSD Marius Budăi.
'Plafonarea adaosurilor comerciale la alimentele de bază va fi prelungită! Argumentele de bun simț exprimate de PSD în cadrul dialogului din Coaliție au triumfat în fața orgoliilor politice mărunte! Chiar dacă facem parte dintr-o guvernare incomodă, important este să ne luptăm pentru ceea ce este în interesul celor care ne-au votat!', a scris Marius Budăi într-o postare pe pagina sa de Facebook.
