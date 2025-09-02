Homepage » Actual

Bujduveanu: Declararea Pădurii Băneasa arie naturală protejată trebuie să fie în ton cu viziunea de dezvoltare a municipalită

| 05 sep, 17:56

Primăria Capitalei consideră că proiectul privind declararea Pădurii Băneasa ca arie naturală protejată trebuie să fie în ton cu viziunea de dezvoltare a municipalității, a declarat, vineri, într-o dezbatere publică, primarul interimar al Municipiului București, Stelian Bujduveanu.

''În primul rând, cred că faptele vorbesc la nivelul Primăriei Capitalei. Suntem cei care, astăzi, administrăm cu succes o arie naturală protejată. După cum bine știți, împreună cu Sectorul 2 și cu asociația care a făcut posibil tot acest demers, s-a avizat o altă arie naturală protejată, Pajiștea Petricani. Suntem cei care, în ultimii ani de zile, am înființat o administrație specială pe vremea când domnul președinte (Nicușor Dan - n. r.) era primar, care administrează cu succes Parcul Văcărești. Cred că suntem ultimii care putem să fim sau să ni se pună un semn de îndoială dacă ne dorim ca aceste parcuri protejate să fie pentru toată comunitatea și să rămână așa cum sunt ele create de la început, nu să fie mutilate. Astăzi, aici cred că suntem într-o dezbatere mai degrabă despre cine ce face. De acolo pornesc problemele noastre în această țară. Și Sectorul 1 vrea să investească, și Primăria Capitalei vrea să contribuie, să ajute Sectorul 1 în acest demers, cred că și ministerul (Mediului - n. r.). De prea mult timp, pasăm responsabilitățile. Analizăm, pentru că este normal să ne uităm pe toate proiectele care vin de la sectoare, să fie în ton cu viziunea de dezvoltare a municipalității și cu siguranță veți vedea o adoptare cât mai repede a acestui proiect, așa cum a fost și în cazul Sectorului 2, și ne vom atinge cu toții obiectivul'', a menționat Bujduveanu.

Acesta susține ca ambele corpuri din Pădurea Băneasa să intre sub statutul de arie naturală protejată.
''Eu vreau să fiu foarte clar: Primăria Municipiului București susține ca toate aceste zone, la fel cum am făcut-o și în cazul Sectorului 2 și în cazul Sectorului 4, să fie cât mai repede reglementate (...) Susținem în întregime ca această arie naturală protejată să fie extinsă la ambele corpuri de pădure, dar în acest demers eu întreb care sunt termenele, pentru că noi am mai avut această discuție și în urmă cu patru ani de zile. Discuții și ședințe care n-au o finalitate nu ne ajută nici pe noi ca oameni politici care venim și plecăm, nu ajută nici cetățenii acestui oraș. Dacă ne luăm un angajament ferm în acest demers, haideți să ne dăm termene cu siguranță. De prea mult timp, în municipiul București, și îmi permit să vorbesc în numele tuturor sectoarelor, multe instituții ale statului român fie n-au administrat, fie și-au bătut joc de anumite terenuri și stăm în cereri peste cereri la Guvernul României, indiferent cine conduce Guvernul și nu ne sunt date aceste terenuri să le administrăm. Nu cred că știe cineva mai bine cum se administrează un teren decât primarul din acel oraș. Nu are cum să știe un ministru venit poate de prin țară, de undeva, ce e bine pentru administrație'', a susținut oficialul.
Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP) a organizat, vineri, o dezbatere publică privind inițiativa de declarare a Pădurii Băneasa ca arie naturală protejată.

 

bujduveanu

