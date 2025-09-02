Bujduveanu: Declararea Pădurii Băneasa arie naturală protejată trebuie să fie în ton cu viziunea de dezvoltare a municipalită
Primăria Capitalei consideră că proiectul privind declararea Pădurii Băneasa ca arie naturală protejată trebuie să fie în ton cu viziunea de dezvoltare a municipalității, a declarat, vineri, într-o dezbatere publică, primarul interimar al Municipiului București, Stelian Bujduveanu.
''În primul rând, cred că faptele vorbesc la nivelul Primăriei Capitalei. Suntem cei care, astăzi, administrăm cu succes o arie naturală protejată. După cum bine știți, împreună cu Sectorul 2 și cu asociația care a făcut posibil tot acest demers, s-a avizat o altă arie naturală protejată, Pajiștea Petricani. Suntem cei care, în ultimii ani de zile, am înființat o administrație specială pe vremea când domnul președinte (Nicușor Dan - n. r.) era primar, care administrează cu succes Parcul Văcărești. Cred că suntem ultimii care putem să fim sau să ni se pună un semn de îndoială dacă ne dorim ca aceste parcuri protejate să fie pentru toată comunitatea și să rămână așa cum sunt ele create de la început, nu să fie mutilate. Astăzi, aici cred că suntem într-o dezbatere mai degrabă despre cine ce face. De acolo pornesc problemele noastre în această țară. Și Sectorul 1 vrea să investească, și Primăria Capitalei vrea să contribuie, să ajute Sectorul 1 în acest demers, cred că și ministerul (Mediului - n. r.). De prea mult timp, pasăm responsabilitățile. Analizăm, pentru că este normal să ne uităm pe toate proiectele care vin de la sectoare, să fie în ton cu viziunea de dezvoltare a municipalității și cu siguranță veți vedea o adoptare cât mai repede a acestui proiect, așa cum a fost și în cazul Sectorului 2, și ne vom atinge cu toții obiectivul'', a menționat Bujduveanu.