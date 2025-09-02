Bujduveanu: Declararea Pădurii Băneasa arie naturală protejată trebuie să fie în ton cu viziunea de dezvoltare a municipalită

Acesta susține ca ambele corpuri din Pădurea Băneasa să intre sub statutul de arie naturală protejată.

''Eu vreau să fiu foarte clar: Primăria Municipiului București susține ca toate aceste zone, la fel cum am făcut-o și în cazul Sectorului 2 și în cazul Sectorului 4, să fie cât mai repede reglementate (...) Susținem în întregime ca această arie naturală protejată să fie extinsă la ambele corpuri de pădure, dar în acest demers eu întreb care sunt termenele, pentru că noi am mai avut această discuție și în urmă cu patru ani de zile. Discuții și ședințe care n-au o finalitate nu ne ajută nici pe noi ca oameni politici care venim și plecăm, nu ajută nici cetățenii acestui oraș. Dacă ne luăm un angajament ferm în acest demers, haideți să ne dăm termene cu siguranță. De prea mult timp, în municipiul București, și îmi permit să vorbesc în numele tuturor sectoarelor, multe instituții ale statului român fie n-au administrat, fie și-au bătut joc de anumite terenuri și stăm în cereri peste cereri la Guvernul României, indiferent cine conduce Guvernul și nu ne sunt date aceste terenuri să le administrăm. Nu cred că știe cineva mai bine cum se administrează un teren decât primarul din acel oraș. Nu are cum să știe un ministru venit poate de prin țară, de undeva, ce e bine pentru administrație'', a susținut oficialul.

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP) a organizat, vineri, o dezbatere publică privind inițiativa de declarare a Pădurii Băneasa ca arie naturală protejată.