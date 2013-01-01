Homepage » Actual

Bujduveanu: Evităm să ieşim public să anunţăm candidaturi

24 oct, 21:37


Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a afirmat că, după ce candidatura pentru Primăria Bucureşti va fi tranşată în interiorul PNL, atunci liberalii vor veni cu cea mai bună variantă în faţa cetăţenilor. El a precizat că liberalii vor câştiga Primăria Generală, lucru care nu s-a mai întâmplat de la Crin Halaicu.

 

Bujduveanu a fost întrebat, vineri, dacă şi-ar dori să fie candidatul PNL la Primăria Capitalei.
”Vă reamintesc că toate partidele, mai ales cele serioase, au proceduri interne pe care le vor parcurge în perioada următoare. Evităm să ieşim public să anunţăm candidaturi, pentru că cel mai corect ar fi, după ce se tranşează în interior, să ieşim cu cea mai bună variantă în faţa bucureştenilor, pentru că scopul nostru este să câştigăm Primăria Capitalei, al partidelor serioase. Iar Partidul Naţional Liberal e un partid serios care va avea procedură internă şi apoi, după procedură interna, vom ieşi în faţa bucureştenilor cu oferta cea mai bună şi, cu siguranţă, după Crin Halaicu încoace vom avea primar general”, a declarat Stelian Bujduveanu.
El a mai fost întrebat dacă i s-ar părea potrivit ca demersul pentru alegerea candidatului să ţină cont de nişte sondaje pe care preşedintele PNL, Ilie Bolojan, le-ar fi prezentat în cadrul unei şedinţe.
”Din cunoştinţele mele, Partidul Naţional Liberal a realizat un sondaj urmă cu două luni. Nu cunosc să fi realizat un sondaj în prezent. Statutar, există nişte paşi pe care trebuie sa îi depăşim şi cu siguranţă cine va avea cele mai multe şanse trebuie să fie candidatul la Primăria Capitalei”, a explicat Stelian Bujduveanu.
Întrebat dacă de cine s-ar teme mai mult dintre potenţialii contracandidaţi dintre Daniel Băluţă şi Cătălin Drulă, Bujduveanu a răspuns: ”Nu mi-este teamă, pentru că noi încă nu am tranşat candidaturile interne. Cred că candidaţii care astăzi şi-au anunţat intenţiile, încă n-au fost validaţi, o parte dintre ei, au şi plusuri şi minusuri. Va fi o campanie electorală foarte scurtă, două săptămâni de campanie efectiv, conform legislaţiei, două săptămân de precampanie, de aceea trebuie să fim eficienţi şi rapizi”.
El este de părere vă bucureştenii vor decide nu dar în funcţie de evenimentele din campania electorală: ”Cu siguranţă, bucureştenii nu o să se uite doar în aceste două săptămâni, urmăresc activitatea celor care lucrează în numele şi pentru bucureşteni, de ani de zile. Nu doar de ieri sau de astăzi. Cu siguranţă vor analiza comportamentul tuturor celor care şi-au lansat candidatura pe o perioadă mult mai lungă de timp”.
Alegerile pentru Primăria Bucureşti vor avea loc în 7 decembrie.

 

