Buzoianu: Moțiunea împotriva mea nu e un instrument de control democratic, ci o criză de nervi cu antetul Senatului

Moțiunea de față nu mai încearcă să ascundă extremismul, nu e un instrument de control democratic, ci o criză de nervi peste care s-a pus antetul Senatului, a afirmat, luni, ministra Mediului, Apelor și Pădurilor, Diana Buzoianu.

'Moțiunea de față are un singur merit, și anume că nu mai încearcă să ascundă extremismul. Nu mai mimează argumentul, nu mai mimează bunul simț, nu mai mimează decența. Este un text care înlocuiește faptele cu insulta, logica cu eticheta și controlul parlamentar cu circul politic. Exact asta este această moțiune simplă... Nu un instrument de control democratic, ci o criză de nervi peste care s-a pus antetul Senatului. Inițiatorii vor să sperie, vor să bruieze, vor să facă foarte mult zgomot ca să se ascundă un singur adevăr. Și adevărul acesta este simplu: în ultimii ani de zile în România, de fiecare dată când a apărut cineva care a deranjat rețele, privilegii, inerții, abia atunci a apărut corul oamenilor care s-au îmbuibat de toate beneficiile, ilegale, imorale și care vor să păstreze sistemul exact așa cum este astăzi. Oameni care se unesc să se lupte pentru luxul câștigat de altfel pe sărăcia românilor. Când nu le mai merge cu datul cu telefoanele, numesc asta teroarea administrativă. Când nu le mai merge cu 'Lasă că rezolvăm noi', li se pare că statul a devenit brusc dușmanul lor. Moțiunea vorbește despre blocaj. Da, e adevărat. Am blocat corupția, am blocat telefoanele, am blocat construcțiile ilegale', a spus Buzoianu, în plenul Senatului, la dezbaterile legate de moțiunea depusă împotriva sa.

Buzoianu a spus, în același timp, că aproximativ 84% reprezintă, în acest an, toate investițiile și proiectele asimilate investițiilor, alocate din bugetul Ministerul Mediului.

'Vorbiți în moțiunea despre investiții pentru managementul deșeurilor și despre infrastructura împotriva inundațiilor. În 2026, avem un procent care este de 84% aproximativ, alocat din bugetul Ministerului Mediului, pentru absolut toate investițiile și proiectele asimilate investițiilor. Este cel mai mare procent din ultimii zece ani de zile pentru că până acolo ne-am uitat. Dar eu sunt convinsă că dacă ne-am fi uitat și în urmă, la fel era concluzia. Dacă ne uităm pe deșeuri, AFM a preluat anul acesta proiecte care vor fi finalizate anul acesta, anul viitor, în valoare de 700 de milioane de lei. Proiecte care înseamnă centre de aport voluntar și fabrici de reciclare. Pentru baraje, în 2026, bugetul care a fost alocat pe lucrări de infrastructură, baraje, poldere, diguri, de la Ministerul Mediului, este de 250 de milioane de lei. Este aproape de cinci ori mai mult decât a fost executat anul trecut pe astfel de lucrări. Anul acesta sunt 23 de baraje, poldere, diguri care vor avea lucrări care vor fi finanțate. Spre deosebire, de anul trecut, nouă, și acum doi ani, tot nouă', a subliniat șefa de la Mediu.

Totodată, pe segmentul apelor, Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) a preluat, suplimentar, pentru 2026, proiecte în valoare de 2,3 miliarde de lei, a subliniat ea.

'Dacă este să ne uităm și la bugetul și veniturile proprii ale ANAR, (...) dacă în 2026 vorbim de 18 lucrări care primesc investiții, în anii anteriori puteți să vedeți că numărul este mult mai mic. Suplimentar, pe proiectele care aduc apă în comunități avem în momentul de față AFM, care a preluat proiecte în valoare de 2,3 miliarde de lei, care să fie salvate. (...) Același text de moțiune vorbește și despre baraje și hidrocentrale. Unii au impresia că patriotismul înseamnă să pui beton fără niciun fel de întrebare sau să semnezi fără să ai niciun fel de răspundere. Asta nu este nici patriotism, nici suveranism, ci înseamnă doar iresponsabilitate cu steag la butonieră. În realitate, chiar și în exemplele invocate obsesiv de către moțiune, de către inițiatorii moțiunii, la Bumbești există acord de mediu emis de către Ministerul Mediului, la Răstolița există acord de mediu emis de către Ministerul Mediului. Chiar zilele acestea au fost făcuți pași esențiali pentru a reprezenta aceste acorduri în instanță', a transmis Diana Buzoianu.

Ea a adăugat că, în circa opt luni de mandat, a semnat deja două acorduri de mediu pentru două hidrocentrale care au fost blocate în ultimii zeci de ani.

'Nu vă place că am pus întrebări? Nu vă place că am trecut condiții suplimentare, exprese, pentru protecția mediului și pentru protecția comunităților? Mergeți dumneavoastră în comunitățile care aveau risc să rămână fără apă și să le explicați oamenilor că nu vă convine că drepturile lor sunt reprezentate și că, într-adevăr, există în momentul de față condiții mai dure în aceste acorduri de mediu. În loc să tratați tema apei cu responsabilitate, o transformați în recuzită și vă urcați pe ea ca într-un teatru politic. Iar asta reprezintă una dintre cele mai josnice forme de oportunism politic. La Dâmbovița și la Prahova știți deja ce s-a întâmplat. Am trimis Corpul de control și raportul Corpului de control la Parchet. A fost demisă conducerea de la nivel local care gestiona prin administrația bazinală această lucrare. Am cerut demiterea directorului de la ESZ. Am început analiza juridică ca să desființăm compania ESZ. Am sprijinit comunitățile de la nivel local să găsim sursa alternativă de apă și vom susține în Guvern că trebuie să fie alocate resursele necesare pentru aceste surse alternative de apă', a menționat ministra Mediului.

În opinia acesteia, 'crizele nu se rezolvă cu urlete și administrația nu se face cu adjective'.

'În România, în momentul în care cineva vine și cere performanță, vine și cere transparență, curățenie în administrație, atunci sar imediat apărătorii vechiului sistem să spună 'Săriți, au, ne sunt atacați profesioniștii!'. Să fim serioși. Acest blocaj al reformelor nu arată, de fapt, competență. Arată, în realitate, un reflex de conservare a privilegiului. La Romsilva, de exemplu, nu eu am inventat tăierile ilegale din ultimii 35 de ani care au distrus pădurile din România. Noi le-am văzut, le-am pus în sfârșit public, am scos gunoiul de sub preș și am reușit să aducem și niște soluții. Noul inspector șef de la Garda Forestieră a reușit, în prima lună de mandat, să descopere prejudicii de două milioane de lei și lemn tăiat ilegal în cantitate de 3.500 de metri cubi. Cert este că este 30% din tot prejudiciul și din tot lemnul tăiat ilegal descoperit în tot anul de către Garda Forestieră. Și dacă ne uităm și pe următoarele luni - ianuarie și februarie, puteți să vedeți în mod cert că din nou au crescut și prejudiciile identificate și lemnul tăiat ilegal care a fost descoperit', a afirmat demnitarul.

Ministra de resort a subliniat că 'instituțiile nu sunt atacate când le cer integritate', ci 'sunt atacate când sunt transformate în feude, când sunt transformate în anexe de partid'.

'Cât despre capitolul despre deșeuri din această moțiune, (...) Garda Națională de Mediu în fiecare an în ultimii ani de zile a crescut numărul de amenzi și în 2025 a reușit să facă o creștere exponențială, sărind de la 123 de milioane de lei amenzi date în 2024, la 169 de milioane de lei amenzi date în 2025. Această moțiune nu este despre mediu. Este pur și simplu o moțiune care arată furia unor oameni care fac parte dintr-un sistem, care, brusc, nu mai sunt suficient de confortabil în acest sistem (...) La modul în care este scrisă și pentru faptul că încalcă inclusiv Constituția, pentru că cere niște lucruri care nu ar fi trebuit să fie cerute într-o moțiune simplă, dar, mai departe de formă, pe fond, problema reală a acestei moțiuni este că ea este un manifest al modului vechi de a face politică și românii merită mult mai mult decât rușinea asta de moțiune', a apreciat Diana Buzoianu.

Moțiunea simplă formulată de către senatorii Opoziției împotriva ministrei Mediului, Apelor și Pădurilor, Diana Buzoiuanu, pe care o acuză că ar bloca proiecte energetice strategice realizate în proporție de peste 90%, este dezbătută și votată, luni, în plenul Senatului.

Documentul, intitulat 'Diana Buzoianu, comisarul roșu-verde al setei și întunericului. Cum a instaurat bolșevica de la Mediu dictatura trotinetelor peste barajele și pădurile României', este semnată de 44 de senatori PACE - Întâi România, AUR și neafiliați.