Homepage » Actual

Buzoianu: Transformarea Programului 'Casa Verde Fotovoltaice' în 'Casa Verde Baterii' este unul dintre scenarii

| 19 feb, 19:48

Transformarea Programului 'Casa Verde Fotovoltaice' în Programul 'Casa Verde Baterii' este unul dintre scenarii, însă nu pot da mai multe detalii până când nu va fi aprobată Legea bugetului și, implicit, vom ști și alocarea pentru Administrația Fondului pentru Mediu (AFM), a declarat, joi, la finalul ședinței de Guvern, ministra Mediului, Apelor și Pădurilor, Diana Buzoianu.

 

'Avem mai multe scenarii (pentru Programul Casa Verde Fotovoltaice, n.r.). Urmează să avem discuții cu Ministerul Finanțelor, dar după ce va fi aprobată Legea bugetului național, pentru că, în baza acestei legi, ulterior vom putea să avem o discuție și pe bugetul AFM. În momentul în care vom ști limita maximală la care putem să mergem, vom avea și împărțirea în interiorul bugetului pe mai multe proiecte. Este unul dintre scenarii (transformarea în 'Casa Verde Baterii, n.r.), dar nu vă pot da mai multe detalii, pentru că depinde foarte mult de bugetul maximal care va putea să fie alocat prin AFM în acest an. Nu vă pot da în acest moment un astfel de răspuns din nou, pentru că în momentul de față nu avem încă un buget aprobat. Ar fi neserios din partea mea să vin să arunc cifre în momentul în care nu avem efectiv suma totală aprobată. Deci, după ce avem o sumă discutată și aprobată care să poată să fie susținută din bugetul național, să nu creștem deficitul pentru România prin aceste proiecte, după ce avem această sumă totală, vom împărți această sumă pe mai multe proiecte. Unul dintre scenarii este inclusiv să alocăm bani pentru proiectul de care ați menționat mai devreme, dar nu știu încă care este suma totală', a subliniat Buzoianu.
Pe de altă parte, întrebată dacă în acest an va fi lansat programul de leasing social pentru achiziția de autovehicule, șefa de la Mediu a transmis că amânarea cu un an a Fondului Social pentru Climă, prin care urma să fie susținută o astfel de inițiativă la nivel național, nu va face posibilă derularea acestui proiect.
'(Leasingul social pentru achiziția de mașini, n.r.) Este un proiect care era gândit ca parte din Fondul Social pentru Climă, care, în momentul de față, este amânat un an de zile, pentru că ETS 2, acest mecanism de scheme de vânzare pentru certificate de carbon, a fost și el amânat un an de zile și atunci, automat, și Fondul Social pentru Climă a fost amânat un an de zile. Drept urmare, proiectele care urmau să fie făcute din acest fond, momentan nu sunt încă discutate', a precizat Diana Buzoianu.

 

Tag-uri:
loading...
Feminis

Ştirile orei

nicusor

Nicușor Dan: România susține eforturile internaționale de soluționare a conflictelor globale

20 feb, 20:17
Citeşte mai departe
eugen tomac

Eugen Tomac: Președintele Nicușor Dan va face întotdeauna ceea ce este necesar pentru România

20 feb, 20:24
Citeşte mai departe
rogobete

Rogobete anunță un control pentru depistarea medicilor care lucrează în privat în timpul programului de la spitale publice

20 feb, 20:22
Citeşte mai departe
ECONOMICA.NET

Citeşte mai departe
DAILYBUSINESS.RO

Citeşte mai departe
STIRIDESPORT.RO

Citeşte mai departe
ROMANIATV.NET

Citeşte mai departe
FEMINIS.RO
h

Americancele Hilary Knight şi Britanny Bowe s-au logodit. Ele şi-au început relaţia la JO din 2022

Citeşte mai departe
Comentarii
Adauga un comentariu nou
COMENTARIU NOU
Login
Autorul este singurul responsabil pentru comentariile postate pe acest site si isi asuma in intregime consecintele legale, implicit eventualele prejudicii cauzate, in cazul unor actiuni legale impotriva celor afirmate.

ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ

Cele mai citite
rogobete
Rogobete anunță un control pentru depistarea medicilor care lucrează în privat în timpul programului de la spitale publice
rogo
Rogobete: Veniturile personalului din spitale și din serviciile de ambulanță și urgență nu vor fi reduse
Marinescu
Marinescu: Ne propunem achiziționarea de brățări electronice care să fie utilizate de deținuții care merg în permisie
Rogobete
Rogobete: Punem în consultare publică Strategia Națională de Digitalizare în Sănătate
Radu Miruță
MApN: Radu Miruță a discutat cu ambasadorul Norvegiei în România despre oportunități de cooperare industrială și tehnologică
Opinii
Citu
Florin Cîţu: PSD nu pierde nicio situaţie să-i arate lui Putin că îi susţine agenda de aici de la Bucureşti
cfr
Consiliul Concurenţei: Doar 40% din calea ferată din România este electrificată
b365.ro
stiripesurse.ro
h
FOTO Fata lui Ilie Năstase este pregătită să dea lovitura în afaceri. A anunțat în ce își va investi banii
h
Elena Udrea, blocată în Corbeanca! Imaginea făcută publică de fosta 'Blondă de la Cotroceni'
h
Vicepremier USR și ministru al Apărării, Radu Miruţă vrea să 'fure' primarii PSD: Cu ce a vrut să îi momească și cum a fost prins
economica.net
feminis.ro
h
Americancele Hilary Knight şi Britanny Bowe s-au logodit. Ele şi-au început relaţia la JO din 2022
h
Eric Dane, vedeta din „Grey’s Anatomy” şi „Euphoria”, a murit la 53 de ani
h
Fratele regelui Charles al III-lea, Andrew Mountbatten-Windsor, arestat cu privire la conduită ilegală într-o funcţie publică
dailybusiness.ro
x
ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ