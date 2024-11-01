Buzoianu: Transformarea Programului 'Casa Verde Fotovoltaice' în 'Casa Verde Baterii' este unul dintre scenarii

'Avem mai multe scenarii (pentru Programul Casa Verde Fotovoltaice, n.r.). Urmează să avem discuții cu Ministerul Finanțelor, dar după ce va fi aprobată Legea bugetului național, pentru că, în baza acestei legi, ulterior vom putea să avem o discuție și pe bugetul AFM. În momentul în care vom ști limita maximală la care putem să mergem, vom avea și împărțirea în interiorul bugetului pe mai multe proiecte. Este unul dintre scenarii (transformarea în 'Casa Verde Baterii, n.r.), dar nu vă pot da mai multe detalii, pentru că depinde foarte mult de bugetul maximal care va putea să fie alocat prin AFM în acest an. Nu vă pot da în acest moment un astfel de răspuns din nou, pentru că în momentul de față nu avem încă un buget aprobat. Ar fi neserios din partea mea să vin să arunc cifre în momentul în care nu avem efectiv suma totală aprobată. Deci, după ce avem o sumă discutată și aprobată care să poată să fie susținută din bugetul național, să nu creștem deficitul pentru România prin aceste proiecte, după ce avem această sumă totală, vom împărți această sumă pe mai multe proiecte. Unul dintre scenarii este inclusiv să alocăm bani pentru proiectul de care ați menționat mai devreme, dar nu știu încă care este suma totală', a subliniat Buzoianu.

Pe de altă parte, întrebată dacă în acest an va fi lansat programul de leasing social pentru achiziția de autovehicule, șefa de la Mediu a transmis că amânarea cu un an a Fondului Social pentru Climă, prin care urma să fie susținută o astfel de inițiativă la nivel național, nu va face posibilă derularea acestui proiect.

'(Leasingul social pentru achiziția de mașini, n.r.) Este un proiect care era gândit ca parte din Fondul Social pentru Climă, care, în momentul de față, este amânat un an de zile, pentru că ETS 2, acest mecanism de scheme de vânzare pentru certificate de carbon, a fost și el amânat un an de zile și atunci, automat, și Fondul Social pentru Climă a fost amânat un an de zile. Drept urmare, proiectele care urmau să fie făcute din acest fond, momentan nu sunt încă discutate', a precizat Diana Buzoianu.