Câștigătoarea celui mai mare premiu de la Loto 6/49, de peste 10 milioane de euro, și-a ridicat banii
Câștigătoarea celui mai mare premiu la Loto 6/49, în valoare de 52,839 milioane de lei (peste 10,07 milioane de euro), și-a ridicat câștigul în cursul zilei de miercuri, a anunțat Loteria Română.
Câștigătoarea nu a dorit să-și facă publică identitatea.
Aceasta este din Oradea, are 59 de ani și este pensionată medical. A spus că a intrat întâmplător în agenție și a ales să completeze 'niște numere la nimereală'.
'Pentru mine, acest premiu este o minune care mi-ar putea salva viața. Consider că e noroc și, în același timp, o binecuvântare. Cu acești bani îmi voi lua viața de la capăt', a mărturisit emoționată câștigătoarea celui mai mare premiu din istoria jocului Loto 6/49, obținut la tragerea loto din 13 august.
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