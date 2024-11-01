Câștigătoarea celui mai mare premiu de la Loto 6/49, de peste 10 milioane de euro, și-a ridicat banii

Câștigătoarea nu a dorit să-și facă publică identitatea.

Aceasta este din Oradea, are 59 de ani și este pensionată medical. A spus că a intrat întâmplător în agenție și a ales să completeze 'niște numere la nimereală'.

'Pentru mine, acest premiu este o minune care mi-ar putea salva viața. Consider că e noroc și, în același timp, o binecuvântare. Cu acești bani îmi voi lua viața de la capăt', a mărturisit emoționată câștigătoarea celui mai mare premiu din istoria jocului Loto 6/49, obținut la tragerea loto din 13 august.