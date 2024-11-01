Călin Georgescu: Dacă Nicolae Ceaușescu ar fi avut Curtea Constituțională, probabil că azi era președinte democratic

Ședința de judecată a durat aproximativ 5 ore, situația de pe holurile instanței fiind tensionată după ce zeci de susținători s-au poziționat în fața sălii și au scandat lozinci în favoarea lui Georgescu.

'Fără Dumnezeu, democrația se dezintegrează și se vede asta cu ochiul liber. Eu sunt aici, la Curtea de Apel, cum am fost și la Judecătoria Sectorului 1 și la tribunal, pe niște dosare inventate, pentru că sistemul și clasa politică se tem de democrație și se tem de poporul român. Ei vă vor slabi, nu puternici, vă vor sclavi, nu oameni liberi, vă vor obedienți, nu inteligenți. Și pentru că știu că poporul român, în noiembrie - decembrie 2024, a învins. Și se tem de poporul român. Și atunci, fiind lași, utilizează instituțiile de forță, pentru a lovi pe la spate. Asta este definiția lașului. Există o instanță superioară celei în fața căreia eu am fost adus și anume instanța conștiinței. Eu rog toți judecătorii, înainte de a se pronunța, să treacă prin fața ei, pentru că lupta pentru adevăr nu se oprește la porțile tribunalului. (...) Pentru milioane de români, cărora li s-a furat libertatea, democrația și prosperitatea, eu cer, în numele lor, desecretizarea ședinței CSAT și a întâlnirii informale a Curții Constituționale, dinainte de anularea alegerilor din 6 decembrie 2024. Știți cum e - dacă Nicolae Ceaușescu ar fi avut Curtea Constituțională, probabil că azi era președinte democratic', a susținut Georgescu, la ieșirea de la proces.

Curtea de Apel București a stabilit că se va pronunța la data de 9 martie pe cererile și excepțiile ridicate de avocații lui Georgescu.

În esență, apărarea solicită ca dosarul să fie retrimis la Parchetul General.

Călin Georgescu a fost trimis în judecată în acest al doilea dosar de Parchetul General pentru complicitate la tentativă la comiterea unor acțiuni împotriva ordinii constituționale și comunicarea de informații false, în formă continuată (două acte materiale), alături de Horațiu Potra și 20 de mercenari din gruparea acestuia.

Procurorii susțin că mercenarii lui Potra urmăreau să se infiltreze în protestele organizate imediat după anularea alegerilor prezidențiale din decembrie 2024 pentru a crea haos.

Planul de acțiune ar fi fost pus la punct de Călin Georgescu și apropiații săi în cadrul întâlnirii clandestine care a avut loc la o fermă din Ciolpani, imediat după anularea alegerilor prezidențiale.

