Europarlamentarul Carmen Avram: România va primi 44 mld.euro de la UE. Putea să obţină mai mult

Întrebată în ce manieră ar putea fi afectată România în situaţia în care banii europeni vor fi acordaţi cu condiţia respectării statului de drept, europarlamentarul a explicat că această noţiune este interpretată diferit în legislaţia fiecărui stat membru şi că în România acest lucru ar putea genera conflicte.

"Această condiţionare cu statul de drept poate să ne împiedice să accedem la nişte bani dacă va exista un conflict în care cineva va folosi împotriva altcuiva această condiţie, acuzând că nu respectă statul de drept, făcând campanie la Bruxelles. Atenţiune! Ăştia din ţara mea nu respectă statul de drept", a declarat Carmen Avram, în exclusivitate, pentru RomâniaTV.net.

Europarlamentarul PSD susţine că posibila criză economică "va mări discrepanţa între statele de est şi statele din vest".

"Cred că România are acum şansa de absorbi nişte bani. Şi nu mă refer la acei 80 de miliarde. Mare parte din aceşti bani veneau oricum. Putea România să obţină mai mult.

Din ăştia 80 de miliarde, 33 de miliarde sunt banii pe care i-am primit pentru redresare economică, cei din 750 de miliarde, dar din ăştia sunt 16 miliarde, bani pe care trebuie să-i împrumutăm. Nu ni-i dă nimeni.

Deci, dacă facem un calcul, 16 miliarde împrumuturi, 20 de miliarde contribuţia la bugetul Uniunii Europene, dintr-odată suntem la 36 de miliarde de euro în minus din 80 de miliarde. Rămânem la 44 de miliarde. Ăştia sunt banii noştri", a explicat europarlamentarul social-democrat.

România e în pericol din cauza crizei alimentare

"Statele europene se pregătesc pentru asta. România, în schimb, e în mare pericol. Pentru că întâi şi-a vândut pământul ca şi cum n-ar valora nimic. Soluţia ar fi să facem ceva pentru agricultorii ăştia care plâng de la începutul pandemiei", a spus Carmen Avram.

Întrebată ce va face că europarlamentar, Carmen Avram a răspuns: "Acum am avut un dosar la care am lucrat şi am depus amendamente, solicitând ca banii pentru redresare economică să vină acum, nu peste trei ani, pentru că noi riscăm să avem aceşti bani de redresare prin 2023-2024".

Europarlamentarul Carmen Avram a afirmat că preşedintele Klaus Iohannis o jigneşte la fiecare discurs pe care îl are.

