Cătălin Drulă: Demisia sau demiterea lui Pahonțu - un prim gest reparatoriu, absolut necesar

El a pledat, totodată, pentru o 'reformă reală' a serviciilor secrete.

'Dezvăluirile Recorder despre trecutul lui Lucian Pahonțu mă revoltă. La fel cum mă revoltă că avem servicii secrete de capul lor, fără control civil real. Conduse de militari! Și conduse timp de 20 de ani de aceeași persoană cum e cazul dlui. Pahonțu. Nu l-am cunoscut niciodată pe dl. Pahonțu (și mă bucură asta), dar i-am auzit numele menționat pe holuri cu teamă sau subînțeles. E de notorietate acuzația că serviciul condus de el culege informații despre cei protejați. Să avem în 2026 un securist - și posibil, un asasin/un torționar, așa cum arată materialul Recorder - în fruntea unei instituții cheie a statului român e revoltător și inacceptabil', a scris fostul președinte USR, pe pagina sa de Facebook.

Potrivit lui Drulă, care este și vicepreședinte al Camerei Deputaților, demisia sau demiterea lui Pahonțu reprezintă 'un prim gest reparatoriu, absolut necesar'.

El a solicitat conduceri civile la serviciile secrete și legi care 'să nu le mai permită intervenția' în viața politică, economică și în justiție.

Cătălin Drulă a adăugat că USR 'se luptă' de când a intrat la Parlament pentru un control civil real al serviciilor.

'Am depus proiecte de legi, am scris propuneri de politici publice, am reclamat public interferența serviciilor în politică și în alte instituții. Ne-am zbătut mult, dar cam singuri. Îmi aduc aminte în 2022 într-o conferință de presă, când i-am pronunțat numele lui Hellvig, s-au stins 7 din 8 camere de filmat ale presei, brusc. Ulterior, după ce n-am mai fost președinte al USR, cineva de la vârful acestui sistem mi-a spus cu oarecare milă/condescendență 'când te-ai apucat să te iei de servicii, ți s-au închis toate ușile din oraș'', a transmis parlamentarul USR.