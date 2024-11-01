Homepage » Actual

Cătălin Drulă, desemnat oficial, duminică, candidat al USR la Primăria Municipiului Bucureşti

31 oct, 16:47


Cătălin Drulă va fi desemnat oficial, duminică, candidat al USR la Primăria Municipiului Bucureşti, în cadrul Conferinţei municipale a filialei Bucureşti şi în şedinţa Biroului Naţional, în care va fi votat candidatul USR la alegerile din 7 decembrie.

 

Dumincă are loc conferinţa municipală a filialei Bucureşti şi o şedinţă a Biroului Naţional în care va fi votat candidatul USR la alegerile din 7 decembrie, anunţă USR. Evenimentul va avea loc de la ora 13:00.
Vor participa Cătălin Drulă, candidatul USR la alegerile pentru primăria Bucureşti, Dominic Fritz - preşedinte USR, Vlad Voiculescu - preşedintele filialei USR Bucureşti, Diana Buzoianu - ministrul Mediului şi deputat de Bucureşti.
La eveniment sunt invitaţi 400 de membri şi simpatizanţi USR.

 

Fifor: Parlamentul exercită controlul asupra Guvernului, conform Constituției, iar prezența premierului nu este opțională

31 oct, 16:45
budaii

Budăi: E revoltător ca tinerii noștri să plece la muncă în străinătate, în timp ce patronatele se opun creșterii salariului

31 oct, 16:56
turcan

Turcan (PNL): Orice majorare a salariului minim făcută 'din pix' poate avea consecințe negative

31 oct, 16:54
