Cătălin Drulă, desemnat oficial, duminică, candidat al USR la Primăria Municipiului Bucureşti

Dumincă are loc conferinţa municipală a filialei Bucureşti şi o şedinţă a Biroului Naţional în care va fi votat candidatul USR la alegerile din 7 decembrie, anunţă USR. Evenimentul va avea loc de la ora 13:00.

Vor participa Cătălin Drulă, candidatul USR la alegerile pentru primăria Bucureşti, Dominic Fritz - preşedinte USR, Vlad Voiculescu - preşedintele filialei USR Bucureşti, Diana Buzoianu - ministrul Mediului şi deputat de Bucureşti.

La eveniment sunt invitaţi 400 de membri şi simpatizanţi USR.