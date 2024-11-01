Homepage » Actual

Cătălin Drulă: Guvernul tehnocrat este o iluzie care nu rezolvă nimic în acest moment

| 11 sep, 20:04

Deputatul Cătălin Drulă, fost președinte al USR, apreciază că Guvernul tehnocrat este o 'iluzie care nu rezolvă nimic în acest moment'.

 

În cazul în care nu se poate coagula o majoritate, soluția crizei politice o reprezintă alegerile anticipate, scrie Cătălin Drulă, vineri, pe pagina sa de Facebook.
'Guvernul tehnocrat este o iluzie care nu rezolvă nimic în acest moment. Ar însemna, de facto, un Guvern PSD surogat și aceeași diluare a responsabilității care ne-a adus în groapa actuală. Adică unii fură și bagă private jeturi, iar românii rămân cu nota de plată. Soluția crizei politice este, ca în orice țară civilizată, să faci alegeri anticipate când nu se poate coagula o majoritate', apreciază deputatul USR.
Blocajul actual este unul 'contra firii și nedemocratic', în condițiile în care se împlinesc 81 de zile de când a fost respins la vot Guvernul Veștea, adaugă el.
'Anticipatele rămân soluția firească oricât se chinuie Securistanul prin trompetele sale zilele astea să omoare varianta asta, cu sondaje și editoriale bine plasate. Blocajul actual este unul contra firii și nedemocratic. Sunt 81 de zile de când a fost respins la vot Guvernul Veștea. Nu există nicio logică constituțională prin care să nu fie propus un alt premier care să vină la vot în Parlament. Dacă trece votul, avem Guvern. Dacă nu, se declanșează anticipatele', se mai arată în postare.

 

Tag-uri:
loading...
Feminis

Ştirile orei

grin

Grindeanu: Dintr-o dată Ilie Bolojan a realizat că vrea un guvern tehnocrat, PSD nu susține acest scenariu

11 sep, 20:11
Citeşte mai departe
Csoma Botond

Csoma Botond spune că variantele viabile ar fi un Guvern PNL-UDMR-USR votat de PSD sau unul minoritar PSD

11 sep, 20:09
Citeşte mai departe
Cătălin Drulă

Cătălin Drulă: Guvernul tehnocrat este o iluzie care nu rezolvă nimic în acest moment

11 sep, 20:04
Citeşte mai departe
ECONOMICA.NET

Citeşte mai departe
DAILYBUSINESS.RO

Citeşte mai departe
STIRIDESPORT.RO

Citeşte mai departe
ROMANIATV.NET

Citeşte mai departe
FEMINIS.RO
h

„Rochia răzbunării” purtată de prinţesa Diana va fi scoasă la licitaţie

Citeşte mai departe
Comentarii
Adauga un comentariu nou
COMENTARIU NOU
Login
Autorul este singurul responsabil pentru comentariile postate pe acest site si isi asuma in intregime consecintele legale, implicit eventualele prejudicii cauzate, in cazul unor actiuni legale impotriva celor afirmate.

ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ

Cele mai citite
Siegfried Mureşan
Siegfried Mureşan: PSD trebuie să renunţe, în ultimul ceas, la jocul electoral pe tema Legii salarizării
Irineu Darău
Ministrul Irineu Darău: Acum păstrăm ratingul de țară cu foarte multă rațiune și cu multă greutate
seism
Cutremur cu magnitudinea 4,5, în zona seismică Vrancea
oana
Oana Gheorghiu: Sorin Grindeanu ne minte în fiecare zi cum că PSD este 'în opoziție'
Bogdan Ivan
Bogdan Ivan (PSD): Cer public premierului interimar să solicite activarea mecanismului de securitate energetică europeană
Opinii
Citu
Florin Cîţu: PSD nu pierde nicio situaţie să-i arate lui Putin că îi susţine agenda de aici de la Bucureşti
cfr
Consiliul Concurenţei: Doar 40% din calea ferată din România este electrificată
b365.ro
stiripesurse.ro
h
„Motorul consumului s-a oprit”: Economia României intră în zona de pericol. Ce arată primele șase luni din 2026
h
Cursa AI în viziunea lui Trump: SUA se află în prezent cu aproximativ un an înaintea Chinei
h
România ia în sfârșit măsuri în scandalul energiei. 400 de milioane de lei pentru stocare / Programul de baterii pentru prosumatori va fi lansat
economica.net
feminis.ro
h
„Rochia răzbunării” purtată de prinţesa Diana va fi scoasă la licitaţie
h
Kate spune că escaladarea a trei munți britanici a fost felul ei de a mulțumi spitalului care a tratat-o de cancer
h
O metodă de editare genetică ar putea oferi un tratament de durată pentru o boală hepatică rară, susține un studiu
dailybusiness.ro
x
ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ