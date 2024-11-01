Csoma Botond spune că variantele viabile ar fi un Guvern PNL-UDMR-USR votat de PSD sau unul minoritar PSD

Întrebat la RFI cum comentează declarația premierului interimar, Ilie Bolojan, care a propus un Guvern de armistițiu cu premier și miniștri tehnocrați, Csoma Botond a arătat aceasta că nu ar fi o soluție viabilă.



'Nu știu dacă e o soluție viabilă în acest moment. Sigur, cred că domnul Bolojan a declarat acest lucru pentru că au acea rezoluție în PNL că nu vor vota un Guvern din care fac parte miniștri PSD. (...) Sigur, e o 'linie roșie' care contribuie la faptul că nu putem forma o majoritate în Parlamentul României. (...) Mie nu mi se pare o idee sustenabilă sau fezabilă, în acest moment, de a avea un Guvern eminamente tehnocrat, format din tehnocrați, cu premieri tehnocrați și cu miniștrii tehnocrați', a argumentat deputatul UDMR.



Potrivit acestuia, 'ar fi foarte greu pentru un asemenea Guvern ca pe anumite subiecte să strângă majoritatea în Parlamentul României'.



'Cu toată această fărâmițare, cu toate conflictele care există pe scena politică, cred că pentru un Guvern politic, fie el și minoritar, ar fi mai ușor să ajungă la un consens pe anumite subiecte importante din punctul de vedere al dezvoltării României', a motivat el.



Csoma Botond a reafirmat că UDMR nu va vota un Guvern din care să facă parte AUR, S.O.S. România și parlamentari proveniți din aceste partide, subliniind că 'este un blocaj total'.



'Nu putem să ne asociem politic noi, cei de la UDMR, cu partidele extremiste antimaghiare. Și atunci, eu nu înțeleg toate aceste teorii și teorii ale conspirației și foarte multe abordări care apar în spațiul public, care spun că noi avem ceva probleme cu Luca Niculescu. Nu avem nicio problemă nici cu Luca Nicolescu, nici cu un alt premier. Avem o problemă că există următoarea situație: PNL-ul și PSD-ul și USR-ul au aceste linii roșii și în acest moment, din cauza acestor linii roșii, s-ar putea forma o majoritate în Parlamentul României numai dacă noi am vota împreună cu AUR și cu S.O.S. și cu alți traseiști din aceste partide. Nu putem face acest lucru și de asta spun că este un blocaj total', a punctat el.



Deputatul a dorit să sublinieze că nu UDMR este de vină pentru apropierea PSD de AUR, adăugând că cea mai viabilă variantă este un Guvern PNL-UDMR-USR votat de PSD ori un Guvern minoritar PSD, fără 'voturile extremiștilor'.



'Nu suntem noi de vină pentru că Partidul Social Democrat s-a dus către AUR. Este un blocaj total în politica românească. Noi am încercat să formulăm soluții raționale pentru deblocarea situației. Nu cred că putem fi ținuți noi răspunzători pentru această situație. (...) Cea mai viabilă (variantă - n.r.) - ori PSD-ul votează un Guvern PNL-UDMR-USR, ori votăm noi un Guvern minoritar PSD. Aceste două variante sunt și în aceste variante nu avem nevoie de voturile extremiștilor', a afirmat liderul deputaților UDMR.



În opinia lui, alegerile anticipate sunt o variantă de luat în calcul, dar care nu rezolvă însă problema de fond.



'E foarte greu de zis în acest moment către ce situație ne îndreptăm. Dacă nu vom ajunge sau nu se ajunge la un acord, nu exclud nici alegeri, să avem alegeri în trei sau patru luni. Nici alegerile anticipate nu rezolvă problema de fond, pentru că vom avea un AUR consolidat de la 40% și în zona partidelor centriste tot o fragmentare va exista, deci tot va trebui să formăm o coaliție. Deci situația nu se va modifica în mod substanțial. (...) Guvernul a fost demis pe 5 mai, nu poți să te duci până la nesfârșit cu un asemenea Guvern demis. Poate că după alegerile anticipate, poate că unii vor renunța la liniile roșii destul de absurde care există acum în zona centristă și atunci se va forma o coaliție. Nu știu, nu ar fi de dorit să avem alegeri anticipate, subliniez', a transmis Csoma Botond.

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