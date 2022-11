Cătălin Drulă: Marcel Ciolacu a făcut o obsesie pentru USR

„Marcel Ciolacu a făcut o obsesie pentru USR. Preşedintele partidului care a guvernat cei mai mulţi ani România în ultimii 30 a spus din nou azi că «USR e de vină». Pentru ei, tot ce înseamnă cinste şi competenţă este un blestem. Să nu iei şpagă, să îţi faci treaba cu demnitate, asta e inacceptabil în lumea lor. Nu i-am lăsat să fure, nu am acceptat să întoarcem ochii la mizeriile clientelei lor şi am creat un plan de dezvoltare pentru România aşa cum nu am avut niciodată. 30 miliarde pentru autostrăzi, spitale, şcoli prin PNRR. Pentru ei, dezvoltarea României fără corupţie e un blestem. Pentru că ştiu că atunci vor dispărea”, a scris Cătălin Drulă, marţi pe Facebook.

Acesta a enumerat şi realizările administraţiilor locale conduse de către USR.

„Primarii noştri au arătat ce înseamnă administraţii moderne. Record de investiţii la Sectorul 2, unde e primar Radu Mihaiu. Record de investiţii la Timişoara, unde e primar Dominic Fritz. Record de investiţii la Câmpulung, unde e primar Elena Lasconi. Record de investiţii la Bacău, unde e primar Lucian Viziteu. Record de investiţii în majoritatea localităţilor conduse de primarii USR. Asta înseamnă USR pentru România. Dezvoltare, proiecte, cinste şi profesionalism”, a explicat Drulă.

Liderul USR a mai spus că „PSD înseamnă sărăcie şi corupţie”.

„Asta ştiu toţi românii. Şi nu veţi putea schimba asta indiferent câţi bani băgaţi în propaganda mincinoasă plătită cu bani publici. În 2024, plecaţi acasă”, a completat Cătălin Drulă.