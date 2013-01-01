Homepage » Actual

Deputatul Budăi (PSD) afirmă că va vota o moțiune de cenzură împotriva Guvernului dacă se opresc lucrările la autostrăzi

| 11 aug, 17:17

 

Deputatul social-democrat Marius Budăi afirmă că parlamentarii din județele Moldovei ar trebui să voteze o viitoare moțiune de cenzură, în cazul în care lucrările de construcție a autostrăzilor A7 și A8 vor fi sistate.

 

 

El a postat, duminică, un mesaj pe Facebook prin care cere premierului Ilie Bolojan să ofere clarificări publice cu privire la proiectele de investiții în infrastructura rutieră din Moldova.
Fostul ministru al Muncii spune că Moldova nu poate fi tratată 'la și altele' și atrage atenția că România trebuie să fie dezvoltată echilibrat în toate zonele.
'Observ că, în loc să ne unim cu toții, mă refer aici la parlamentarii din Moldova, în jurul a două proiecte atât de importante pentru zona noastră și anume autostrăzile A7 și A8, un domn parlamentar de la USR preferă atacul politic. Eu cred că ar trebui să pună umărul la sprijinirea acestor proiecte vitale pentru dezvoltarea regiunii, nu să-i atace pe cei care le susțin. În acest context, dar și în urma ultimelor discuții din interiorul guvernului cu privire la continuarea și prioritizarea lucrărilor pentru autostrăzile A7 și A8, fac apel către toți parlamentarii din Moldova să comunicăm cu toții public susținerea noastră pentru aceste proiecte atât de importante pentru zona noastră, să solicităm public clarificarea continuării lucrărilor la A7 și A8, și, dacă nu suntem mulțumiți de răspunsul primit, să votăm următoarea moțiune de cenzură care va fi depusă la adresa guvernului', a afirmat Budăi.

 

Tag-uri:
loading...
Feminis

Ştirile orei

sorin grindeanu

Sorin Grindeanu: Titus Corlățean e un camarad vechi; e foarte bine că există concurență în PSD

11 aug, 17:09
Citeşte mai departe
aur

Deputat AUR: Somăm Guvernul să ia toate măsurile necesare pentru ca anul şcolar să nu fie blocat!

11 aug, 17:19
Citeşte mai departe
budai

Deputatul Budăi (PSD) afirmă că va vota o moțiune de cenzură împotriva Guvernului dacă se opresc lucrările la autostrăzi

11 aug, 17:17
Citeşte mai departe
ECONOMICA.NET

Citeşte mai departe
DAILYBUSINESS.RO

Citeşte mai departe
STIRIDESPORT.RO

Citeşte mai departe
ROMANIATV.NET

Citeşte mai departe
FEMINIS.RO
h

Emma Thompson spune că Donald Trump a invitat-o la o întâlnire: „Aş fi putut schimba cursul istoriei americane!”

Citeşte mai departe
Comentarii
Adauga un comentariu nou
COMENTARIU NOU
Login
Autorul este singurul responsabil pentru comentariile postate pe acest site si isi asuma in intregime consecintele legale, implicit eventualele prejudicii cauzate, in cazul unor actiuni legale impotriva celor afirmate.

ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ

Cele mai citite
Ionuț Moșteanu
Ministrul Ionuț Moșteanu: Armata a suferit o subfinanțare, acum trebuie reînzestrată
sorin grindeanu
Grindeanu: Nu vom accepta niciodată să fim scoşi ţapi ispăşitori de nişte amatori care nu au construit nimic
Bogdan Ivan
Ministrul Energiei a renunțat la 20 % din salariul său și cere directorilor companiilor din subordine același gest
Cseke Attila
Cseke Attila: Programul de construire a creșelor este prioritizat pe 2025; au fost finalizate 27 de creșe
Dacian Cosmin Dragoş
Preşedintele Nicuşor Dan îl numeşte pe profesorul Dacian Cosmin Dragoş în funcţia de judecător al Curţii Constituţionale
Opinii
Citu
Florin Cîţu: PSD nu pierde nicio situaţie să-i arate lui Putin că îi susţine agenda de aici de la Bucureşti
cfr
Consiliul Concurenţei: Doar 40% din calea ferată din România este electrificată
b365.ro
stiripesurse.ro
h
Se formează taberele în PSD. Cazanciuc, alături de Corlățean: 'Congresul ultimei şanse a PSD'
h
Se strigă strângerea: cel mai probabil apare un nou partid în România / 'Al celor care pot duce România sus'
h
Macron, exasperat de planurile Israelului privind extinderea operațiunii în Gaza: 'Un dezastru anunțat de o gravitate fără precedent'
economica.net
feminis.ro
h
Emma Thompson spune că Donald Trump a invitat-o la o întâlnire: „Aş fi putut schimba cursul istoriei americane!”
h
Antonio Banderas exclude posibilitatea pensionării la împlinirea vârstei de 65 de ani
h
Rafael Nadal a devenit tată pentru a doua oară. Soţia sa Xisca a născut un băieţel
dailybusiness.ro
x
ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ