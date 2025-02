Cătălin Predoiu, la Bilanţul Poliţiei de Frontieră: Vom face toate demersurile pentru a corecta legislaţia

”Am avut însă un debut de an uşor tensionat prin ricoşeu, ca să spun aşa, şi Ministerul Afacerilor Interne a fost afectat de o serie de prevederi legislative adoptate de Guvern, sub presiunea unor nevoi bugetare şi a unei nevoi de ajustare a cheltuielilor bugetare în prima fază, pentru a putea să relaxăm lucrurile pe parcursul anului, dar, aşa cum v-am spus din prima clipă prin intermediul liderilor de sindicat cu care am discutat imediat, vom rezolva problema”, a afrmat, meircuri, ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, la bilanţul Poliţiei de Frontieră.





Potrivit acestuia se vor găsi soluţii pentru plata orelor lucrate de către poliţţişti.





”E vorba de problema plăţii orelor prestate în zilele de sâmbătă, duminică şi sărbători legale, celebrul SDSL, un acronim care a fost vehiculat mai mult decât era cazul în ultima perioadă, pentru că, aşa cum am spus din prima clipă, vom face toate demersurile pentru a corecta legislaţia şi a reveni la un nivel de remuneraţie corespunzător lunii noiembrie 2024. Şi pot să vă spun că este iminentă această modificare”, a mai afirmat ministruld e Interne.





Acesta a anunţat că angajaţii din minister, de la Juridic şi Economic, au lucrat împreună cu cei de la Finanţe, ”pentru a pregăti forma finală a reglementării care să procedeze la această ajustare”.





”Deci să sperăm că am depăşit aceste momente tensionate”, a mai declarat ministrul.