Ciprian Ciucu a discutat cu reprezentanții Băncii Mondiale despre soluții de finanțare pentru proiectele Capitalei
Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a discutat cu reprezentanții Băncii Mondiale despre soluții de finanțare pentru o serie de proiecte privind administrația locală.
'Am avut o foarte bună întâlnire cu conducerea Băncii Mondiale pentru a găsi soluții de finanțare pentru următoarele direcții de acțiune: reforma administrativă a Bucureștiului, a sistemului de guvernanță local, inclusiv echilibrarea bugetară, și pentru a avea un management financiar eficient la nivelul PMB; realizarea de parteneriate public-private pentru finanțarea de investiții publice de care orașul are nevoie (de ex. construirea de parcări publice subterane în zona centrală)', anunță edilul general, marți, pe Facebook.
El menționează că s-a discutat și despre asigurarea cofinanțării pentru principalele proiecte de investiții publice: rețeaua de apă-canal, rețeaua de linii de tramvaie, reabilitarea depourilor și sistemul de termoficare.
'De asemenea, am discutat despre stadiul Strategiei Integrate de Dezvolare Urbană (SIDU) realizată cu sprijinul Băncii Mondiale. Aceasta mai are nevoie doar de un aviz de la Agenția de Mediu pentru a fi supusă votului consiliului general. În baza SIDU, PMB și Sectoarele Municipiului București vor putea accesa finanțările europene dedicate orașului nostru', adaugă Ciucu.
Primarul precizează că nu a avut timp să răspundă 'atacurilor politice' și că nu se lasă atras în dispute 'sterile', deoarece caută soluții la problemele Capitalei.
'Zilele acestea, nu am efectiv timp să răspund la diferitele atacuri politice, nu mă las atras în dispute sterile, ci mă concentrez exclusiv pe a găsi soluțiile de care Bucureștiul are nevoie. Trebuie să ne echilibrăm financiar și să identific modalitățile de deblocare și continuare a marilor proiecte de investiții', a mai scris Ciprian Ciucu.
