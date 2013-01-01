Proiectul, care trebuia să primească inițial bani din PNRR, va beneficia de finanțare din fondurile europene de coeziune.

'Actualul sistem de management al traficului este vechi, abia îl mai ținem în viață. Senzorii sunt vechi, prăjiți, e o minune că mai funcționează. Anterior, proiectul a fost finanțat prin PNRR dar a eșuat, iar noi l-am resuscitat, and voila, it's alive again! Am tras ca nebunii să finalizăm studiile de fezabilitate și să primim finanțare din fondurile europene de coeziune! Azi am semnat contractul de finanțare', scrie edilul general pe Facebook.

Contractul vizează faza I de modernizare a sistemului de semaforizare inteligentă, iar finanțarea nerambursabilă se ridică la 85 de milioane de lei. Valoarea totală a proiectului este de 261 de milioane de lei.

Investițiile includ modernizarea sistemului de semaforizare pentru 92 de intersecții și treceri de pietoni, cu semaforizare inteligentă/adaptivă, senzori de detecție, monitorizare video și prioritizarea transportului public.

Administrația locală lucrează deja la faza a doua, care prevede realizarea semaforizării inteligente în 185 de intersecții.

'Sper ca de data acesta pentru ADR să fie prioritar acest sistem și să finanțeze cu mai mulți bani această a doua fază. Faza I cuprinde realizarea semaforizării inteligente în 92 de intersecții și construirea unui centru de trafic pentru monitorizare/comandă', menționează Ciucu.

Primarul reiterează că pentru modernizarea orașului sunt necesare lucrări.

'Da, știu, alte lucrări... Dar orașele nu se transformă singure. Doar se învechesc, se strică... Bucureștiul se transformă', menționează el.