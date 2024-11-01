Ciprian Ciucu: Primăria Sectorului 6 va face anul acesta exproprierile privind Parcul de la Serele Militare

| 01 apr, 21:11

Primăria Sectorului 6 va realiza în acest an exproprierile pentru aproximativ trei hectare necesare amenajării Parcului de la Serele Militare din Prelungirea Ghencea și va demara studiul de fezabilitate pentru o nouă etapă a proiectului, care va adăuga încă 2,8 hectare, a anunțat primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, după o întâlnire pe tema infrastructurii cu edilul interimar al Sectorului 6, Paul Moldovan, și echipa acestuia.

 

Ciprian Ciucu a precizat, într-o postare pe Facebook, că străzile din sudul Lacului Morii nu au putut fi reabilitate din cauza interdicției de construire impuse prin PUZ-ul Sectorului 6, care păstrează un culoar pentru exproprierea necesară continuării Pasajului Ciurel. El a menționat că a fost găsită o soluție legală pentru ca Primăria Sectorului 6 să poată derula lucrările fără eliminarea interdicției.
Primarul general a explicat că au fost analizate opțiunile pentru drumul care ar urma să continue Pasajul Ciurel, însă în prezent nu mai există un PUZ valabil. Municipalitatea va iniția un nou PUZ, bazat pe studii de trafic, pentru a evalua mai multe variante. Ciucu a subliniat că nu susține proiectul propus în mandatul fostului primar Sorin Oprescu, care prevedea o autostradă peste lac, considerându-l prea costisitor.
''Vom evalua prin viitorul PUZ dacă viitorul drum, cu doar o bandă pe fiecare sens și piste de biciclete, va fi scos sau nu în Șoseaua de Centură. Drept este că nu putem lăsa zona așa, s-a construit mult până să vin eu primar la Sectorul 6 și oamenii au nevoie de o soluție de acces în oraș'', a declarat primarul Ciucu.
Referitor la Prelungirea Ghencea, edilul a afirmat că lucrările avansează lent din cauza lipsei fondurilor necesare pentru plata constructorului, iar Primăria Sectorului 6 va contribui cu 20 de milioane de lei la proiect.
În ceea ce privește Calea Crângași, Ciucu a anunțat că Primăria Sectorului 6 va începe în curând lucrările ce includ piste pentru biciclete și o reconfigurare cu prioritate pentru pietoni.
Pentru Calea Giulești, primarul general a precizat că Municipalitatea va iniția o expertiză tehnică a liniei de tramvai, urmând ca după finalizarea acesteia să fie elaborate DALI-urile pentru modernizarea infrastructurii. Administrația Străzilor efectuează deja reparații pe carosabil, iar Primăria Sectorului 6 va pregăti un proiect de expropriere pentru realizarea unor trotuare coerente.
În zona intersecției Răzoare, Municipalitatea va demara un PUZ pentru reorganizarea circulației, astfel încât fluxurile de trafic să nu se mai intersecteze inutil.
În ceea ce privește Drumul Radial 1 - Bd. Timișoara, Ciucu a menționat că studiul de fezabilitate avansează prin Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană București, iar Primăria Sectorului 6 lucrează la PUZ-ul pentru Bd. Timișoara, care va armoniza infrastructura existentă cu proiectul radialului, inclusiv conectarea pistelor de biciclete dintre Valea Largă și Parcul Liniei.
Primăria Sectorului 6 va realiza și un studiu de trafic extins pentru zona Păcii - Valea Cascadelor - Valea Largă, pentru a identifica necesarul de intervenții odată cu implementarea radialului. De asemenea, va demara studiul pentru un pasaj subteran la intersecția Bd. Timișoara cu strada Valea Largă.
Ciprian Ciucu a mai anunțat că Primăria Sectorului 6 are în proiectare piste de biciclete pe bulevardele Preciziei, Iuliu Maniu și Drumul Taberei, iar Municipalitatea va oferi asistență prin departamentul de urbanism pentru alegerea celor mai bune soluții de traseu.

 

