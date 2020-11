Cîţu: Informaţiile confirmă scenariul revenirii economiei în trimestrul III

Cîţu a precizat la începutul şedinţei de guvern că venitul mediu net pe luna septembrie a crescut cu 7,8% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, iar inflaţia, care a continuat să scadă la 2,1%, este cea mai mică din 2017 până în prezent.

"În această săptămână au fost prezentate mai multe informaţii la nivel macro care confirmă scenariul nostru de bază cu o revenire a economiei în trimestrul III al acestui an. Deja am prezentat, venitul mediu net în România a crescut faţă de anul trecut, după 9 luni, cu 7,8%, asta într-o perioadă de criză. (...) În august era 7,6% creşterea. (...) Rata inflaţiei a continuat să scadă şi a scăzut aproape în fiecare lună în acest an şi am ajuns la un nivel al inflaţiei care este cel mai mic din septembrie 2017 şi până acum. Deci, anul acesta, preţurile au continuat să scadă. Dacă punem în comparaţie cu venitul net - creşterea de 7,8%, vedem o creştere a puterii de cumpărare medie cu 5 puncte procentuale anul acesta. Inflaţia este 2,1% anualizată", a explicat Florin Cîţu, prezentând datele legate de evoluţia economică.

Cîţu a adăugat că datele arată că este a cincea lună de creştere a producţiei industriale.

"Astăzi au venit cifrele pentru producţia industrială şi aici avem a cincea lună de creştere a producţiei industriale. Trebuie spus că producţia industrială intrase deja în recesiune în 2019. Acum avem 5 luni de creştere şi în trimestrul III estimez că vom readuce tot sectorul pe plus. Ca dinamică, faţă de anul trecut, este încă negativ, dar avem 5 luni de creştere a producţiei industriale", a arătat ministrul.

El a menţionat să toate datele pozitive se văd şi la venituri.

"În ceea ce priveşte veniturile, toate aceste date pozitive din economie se văd şi în venituri. Datele finale pentru luna octombrie le vom prezenta pe 25 noiembrie, dar până acum ştim că veniturile bugetului general consolidat, după 10 luni, sunt mai mari decât veniturile bugetului general consolidat pentru aceeaşi perioadă a anului trecut.(...) Şi acest lucru s-a întâmplat chiar dacă pentru octombrie, ştiţi bine că am prelungit facilităţile, iar cei 16,5 miliarde de lei pe care trebuia să-i încasăm, care sunt datorii acumulate de companii în perioada de la începutul stării de urgenţă şi până acum, au rămas în continuare la companii şi au până pe 15 decembrie să decidă dacă reeşalonează sau le plătesc pe 25 decembrie" a spus ministrul Finanţelor.

Potrivit acestuia, vineri apar datele pe trimestrul III.

"Mâine vom avea confirmarea că economia a avut o creştere economică în trimestrul III. Apar datele pe trimestrul III şi sper să avem confirmarea că în trimestrul III a crescut economia - şi sper să avem. De aici pornim fundamentarea pentru rectificarea bugetară de săptămâna viitoare", a mai spus Cîţu.

Datele prezentate, potrivit premierului Ludovic Orban, sunt semne bune, fiind clar un trend de revenire a economiei.

"Sunt semne bune. Sigur, nu trebuie să fim excesiv de optimişti, dar e clar că avem un trend de revenire şi acesta trebuie susţinut prin investiţii, prin absorbţie de fonduri europene, prin susţinerea companiilor, prin atragerea de investiţii private", a afirmat Orban.