Năsui, despre plata eșalonată a pensiei private: Lobby-ul a câștigat din nou; românii pierd

| 21 aug, 20:18

Deputatul USR Claudiu Năsui, fost ministru al Economiei, critică proiectul care prevede plata eșalonată a pensiei private.

 

 

 

''Guvernul Bolojan, care altfel se autoproclamă ca fiind reformator liberal, tocmai a aprobat proiectul prin care românii nu își vor mai putea retrage decât 30% din banii din Pilonul 2, restul eșalonat pe 8 ani. Ce se întâmplă cu banii pe care nu-i pot folosi oamenii? Rămân la fond. Produc comisioane pentru administratori și cerere artificială pentru titluri de stat'', scrie deputatul, joi, pe Facebook.
Prin aceste măsuri, românii vor avea de pierdut, în schimb câștigă ''lobby-iștii'', adaugă el.
''Cei care credeau că a fost o simplă greșeală strecurată de lobby-iști au confirmarea că nu a fost o greșeală. Era intenția clară a guvernului de acum două săptămâni când a încercat să treacă proiectul, dar s-a speriat de contra-reacție. Lobby-ul a câștigat din nou. Românii pierd din nou. Să sperăm că declarațiile politicienilor care s-au ridicat contra acestui proiect se vor transforma și în voturi contra în Parlament'', precizează Năsui.
Valoarea sumei pe care o persoană are posibilitatea de a o retrage la începutul perioadei de plată din Pilonul II de pensii s-a majorat de la 25% la 30%, iar perioada în care se vor face plățile s-a modificat de la zece ani la opt ani, a declarat, joi, la finalul ședinței de Guvern, vicepreședintele Autorității de Supraveghere Financiară (ASF), Ștefan Daniel Armeanu.
''În ședința de Guvern de astăzi au avut loc două modificări (la proiectul de lege privind plata pensiilor private, n.r.). Mai precis, valoarea sumei pe care o persoană are posibilitatea de a o retrage la începutul perioadei de plată s-a majorat de la valoarea de 25% la un procent de 30%, iar perioada în care plățile se vor face în viitor, de asemenea, s-a modificat, s-a micșorat de la perioada de zece ani la un număr de opt ani'', a spus Armeanu.
Acesta a menționat, totodată, că proiectul de lege aprobat de Guvern îndeplinește un obiectiv strategic pe care România îl are la acest moment, de a adera la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE).

 

ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ