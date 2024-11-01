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Ciucu a vizitat șantierele cu întârzieri și îi va cere constructorului să se mobilizeze

| 11 iun, 22:13

Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a vizitat joi patru șantiere pentru reabilitarea rețelei de termoficare ce înregistrează întârzieri și urmează să discute cu reprezentanții firmei, pentru a le cere să se mobilizeze.

 

Unele șantiere înregistrează întârzieri de un an, informează PMB pe pagina sa de Facebook.
Ciprian Ciucu a verificat lucrările de pe Calea Văcărești, fără să anunțe constructorul și a găsit la fața locului doar trei muncitori.
'Aici este vorba despre un proiect care ar fi trebuit să fie gata până în acest moment. Ei bine, nu e. S-a lucrat abia 30%, mi se pare anormal. Pare că e o firmă neserioasă, Energomontaj, care nu vrea să livreze sau nu are capacitatea de a livra. Colegii mei din primărie au trimis notificări să se mobilizeze, nu au făcut-o. Avem finanțări europene și riscăm să pierdem bani dacă lucrările nu sunt gata la timp', a declarat edilul Capitalei.
El l-a sunat pe șeful de șantier, dar acesta se afla într-un alt punct de lucru. Primarul s-a îndreptat spre locația indicată, dar acolo mobilizarea era 'la fel de slabă', precizează PMB.
'Principala problemă, la aceste șantiere întârziate, nu este de finanțare, pentru că asta am asigurat-o. Nu este de avizăraie și de birocrație, pentru că a fost deja parcursă. Este doar o problemă de management pe care o are această firmă. Voi chema încă o dată la primărie constructorul, o să mai pun presiune să se mobilizeze, voi chema și celelalte firme care sunt în asociere și care au capacitatea să ajute', a spus edilul general.
Conform contractului de finanțare semnat în 2020 cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, până la finalul anului 2027 trebuie modernizați 106 km de rețea (212 km de conducte).
Valoarea totală a investițiilor este de 1,76 miliarde lei, din care 1,3 miliarde lei nerambursabili. Primele lucrări au început în iunie 2023, după proiectare și licitații.
Până acum au fost finalizate lucrările la 56 de kilometri de rețea (112 kilometri de conductă) și se lucrează la alți 40 de kilometri de rețea. Întregul proiect este împărțit în cinci loturi.
Ciprian Ciucu a vizitat, joi, patru puncte de lucru ale unui obiectiv din lotul 5, cu o lungime de 24 km de rețea.
'E cel mai întârziat. A găsit, în total, 37 de muncitori. Lucrările, aici, au început în urmă cu trei ani și sunt realizate în procent de 30%', menționează PMB.

 

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