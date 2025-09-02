Ciucu: Amânarea deciziei CCR ar fi un semnal prost; atacurile PSD la adresa premierului forțează prematur blocaje

El menționează că social-democrații înțeleg situația 'dezastruoasă' a bugetului și se întreabă de ce aceștia atacă Guvernul, în condițiile în care abandonarea reformelor ar înrăutăți situația țării.

'Ar fi un semnal foarte prost să amâne Curtea Constituțională decizia de mâine. La fel de prost ar fi să anuleze măsurile de echilibrare bugetară. (...) 'Să nu se aștepte nimeni să scăpăm de procedura de deficit dacă Curtea Constituțională va fi amânat decizia mâine sau va pica reformele. Credibilitatea țării a suferit mult, hai să fim măcar acum oameni serioși și să facem ceea ce este corect în această Coaliție a neîncrederii. Totul este conectat, se lucrează în paralel pe mai multe fronturi. Grecizarea României poate fi evitată', scrie Ciucu, marți, pe Facebook.

El adaugă că atacurile 'concertate' ale membrilor PSD la adresa premierului Ilie Bolojan 'forțează prematur blocaje' în deciziile esențiale și 'cultivă neîncrederea' în Guvernul României.

'Oamenii aceștia care cântă prohodul Guvernului... Ei proști nu sunt, înțeleg situația și au acces la date. Dar totuși nu îmi explic de ce o fac. Ce are de câștigat România dintr-o criză politică? Eu pot să accept că simplii cetățeni nu înțeleg situația efectiv dezastruoasă în care Guvernul Ciolacu a lăsat bugetul țării. Și mai pot accepta că diferiți influențări nu înțeleg. Dar nu-i pot înțelege pe acești membri PSD. Pentru că ei înțeleg situația, au acces la date. Ei știu că dacă nu continuăm aceste măsuri, va fi mult, infinit mai greu. Deci, întrebarea mea este simplă și clară: de ce?', mai scrie Ciucu.

Liberalul afirmă că deficitul real al României este de aproximativ 10% din PIB. Totodată, în 2009 deficitul Greciei era de 9%, iar în 2010 a ajuns la 15%.

'Da, și grecii au mințit Comisia, și-au mințit cetățenii și au ascuns realitatea. Politicienii lor au fost iresponsabili, iar cetățenii au trecut printr-o perioadă extrem de grea: falimente, șomaj, tragedii personale. Procedura de deficit a adus în Grecia FMI-ul iar pentru o perioadă grecii chiar nu și-au mai aparținut. Și asta în timp ce grecii erau în Ecofin!! Adică aveau întreaga protecție a Uniunii Europene pentru că era afectată direct moneda euro', susține Ciucu.

Potrivit acestuia, premierul Ilie Bolojan le-a mulțumit membrilor PNL pentru faptul că nu au răspuns atacurilor venite din partea PSD.

'lie Bolojan ne-a mulțumit nouă, membrilor PNL, în Biroul Politic că nu am răspuns atacurilor membrilor PSD. Contraintuitiv. Dar nu vrea să mai intre în logica conflictului dur care a erodat încrederea oamenilor, Nicu și Marcel. Acum, la televizor este doar Marcel', precizează Ciucu.