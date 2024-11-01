Ciucu: E nevoie în următorii 2 ani de lucrări de infrastructură serioase

'E nevoie în următorii doi ani să avem lucrări de infrastructură serioase, care să ne pună orașul pe niște baze solide. Fac apel la bucureșteni să înțeleagă că este drumul corect. Este drumul corect pe care voi merge în perioada următoare și știu că vor fi doi ani dificili, doi ani de disconfort în trafic. Dar, la final, va fi mult mai bine. Vom avea transport în comun civilizat, care va prelua o bună parte din transportul din București, va ușura traficul. Mult mai silențios, fără zgomot. Asta se va simți la nivel de oraș, în creșterea calității serviciilor publice și în creșterea calității vieții bucureștenilor', a precizat edilul general, într-un mesaj video pe Facebook.

Potrivit acestuia, în prezent, în București, se lucrează la un nivel la care nu s-a mai întâmplat de mult timp.

'Cred că înainte de Revoluție se mai lucra în acest ritm. Eu știu că vor urma câțiva ani de șantiere pentru bucureșteni. Nu vreau să îi mint, vreau să le spun adevărul. Să se pregătească mental. Nu se poate altfel: dacă nu facem aceste lucrări pentru liniile de tramvai, tramvaiul va circula efectiv pe beton. De 50 de ani nu s-au mai înlocuit aceste șine. E nevoie de lucrări de utilități: apă canal, termoficare, rețele electrice, pentru că nu vrem, după ce reabilităm o șină de tramvai, să explodeze o conductă. Nu vrem acest lucru: să o luăm de la capăt cu alte lucrări, cu alți bani cheltuiți. Sunt mobilizat, sunt pe teren, sunt în Primărie, sunt în ședințe. Caut soluții', a afirmat el.

Primăria Capitalei a informat că se efectuează lucrări complexe, care presupun inclusiv reabilitarea utilităților din subteran și că, uneori, după decopertare, apar situații neprevăzute.

'Șinele de tramvai sunt vechi de mai bine de 50 de ani. Abia se mai putea circula pe ele. Însă utilitățile din subteran sunt și mai vechi. Pe unele colectoare nu s-a mai intervenit de la 1900, de 126 de ani! Trebuie și ele refăcute', a precizat PMB, pe Facebook.

Conform municipalității, anul acesta vor fi finalizate trei loturi de lucrări pentru reabilitarea șinelor de tramvai. Dintre cei 50 de kilometri care trebuie înlocuiți, 5,5 kilometri sunt gata și 37 în lucru.

Anul acesta urmează să fie încheiate lucrările la lotul 9 (Bd. Chișinău, de la rond Pantelimon până la Bd. Basarabia); lotul 10 (de la Bd. 1 Decembrie - terminal Republica), unde trebuie finalizat și proiectul Primăriei Sectorului 3 - pasarela pietonală; lotul 11 (Bd. Expoziției, cu străzile adiacente).

Valoarea totală a acestor investiții este de 7,147 miliarde lei, dintre care 1,678 miliarde lei (23%) sunt fonduri nerambursabile prin Programul Operațional Regional.

Finanțarea include 50 de kilometri de șină, achiziția a 63 de tramvaie, plus refacerea depourilor Titan și Colentina. Termenul este 31 decembrie 2029, pentru a nu pierde finanțarea.