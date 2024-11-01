Sighiartău: Decizia PNL de a nu face parte dintr-un Guvern alături de PSD - reconfirmată

'Vot reconfirmare fără PSD. 39 pentru, 10 împotrivă, 5 abțineri', a anunțat deputatul Robert Sighiartău, membru al Biroului Politic Național al PNL, într-o postare pe Facebook.

BPN al PNL s-a reunit luni, la ora 17:00, pentru a lua o decizie în privința situației create în urma nominalizării prim-vicepreședintelui Adrian Veștea pentru funcția de premier. La ședință sunt invitați să participe deputații și senatorii PNL, primarii de municipiu reședință de județ și președinții de Consilii județene, care nu sunt membri ai BPN.