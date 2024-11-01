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Ciucu: Lista miniștrilor propusă de Tomac e cusută cu ață alb-fosforescentă; pare că protejează interesele PSD

| 09 iun, 19:49

Prim-vicepreședintele PNL Ciprian Ciucu apreciază că lista de miniștri propusă de premierul desemnat Eugen Tomac e 'cusută cu ață alb-fosforescentă' și pare să protejeze interesele PSD.

 

De asemenea, Ciucu, primar al Capitalei, îi reproșează lui Tomac faptul că nu a discutat în mod deschis în cadrul întâlnirii pe care a avut-o luni cu conducerea PNL.
Pe de altă parte, liderul liberal susține că Tomac ar fi avut 'întâlniri prealabile, ascunse și neasumate' cu PSD.
'De ce spun acest lucru? Nu am cum să nu observ că ministerele asumate până acum de către PSD reflectă propuneri fix ale PSD: dl. Istudor la Agricultură, dl. Masala la Transporturi... Dar fisa mi-a picat atunci când ne-ați spus despre dl. Ionaș la M. (Ministerul - n.r.) Dezvoltării. Nu aveți cum să-mi explicați prin ce proces decizional ați ajuns la dl. Ionaș, altul decât că vi l-a dat PSD. N-ai cum! Pare că le protejați interesele și le-ați pus ministerele pe care le vor ei la adăpost', a scris edilul general pe Facebook.
Ciucu adaugă că pe lista prezentată de Tomac figurează și membri ai PNL 'fără funcții mari, dar cu istorie lungă' în partid.
'Fără sprijinul nostru, sunt acolo la inițiativa dvs. Este vorba despre cele două doamne. Și v-am spus atunci ce se va întâmpla: cum PSD are bani și plătește presa mult, va împinge narativul că guvernul dvs. este guvernul PNL și USR. Se vor folosi de două, trei, patru nume cu o istorie în PNL și ne va pune guvernul dvs. în brațe, fără ca noi să fim parte a procesului prin care ați fost desemnat să faceți guvernul. Fix scenariul Cioloș! PSD vă va ataca, iar noi, mai cu bun simț, nu vă vom ataca', se mai arată în postarea citată.
Totodată, Ciucu face referire la scenariul conform căruia un alt premier 'tehnic' va fi nominalizat în locul lui Eugen Tomac, în cazul în care acesta nu va întruni susținerea majorității parlamentare.
'Asta îmi arată o strategie clar asumată, concepută special pentru a exonera PSD de orice răspundere. Cu toată stima pe care v-o port, cu toată admirația pe care o am pentru domnii Papahagi, Burnete, Nicolescu... Vă rog, aveți decența și nu ne luați de proști. PSD a făcut deja această greșeală! Arătați-ne un minim de respect și nu ne insultați inteligența. Ne leagă o oarecare istorie; din deferență măcar, poate ar fi trebuit să discutați pe cinstite cu noi. Să ne spuneți limitările, constrângerile - le știm și noi. Dar nu așa, pentru că nu așa se câștigă încrederea. Încrederea se câștigă spunând adevărul, discutând deschis. Am avertizat din timp că nu vom accepta tehnicieni roșii, deci... nu trebuia', mai scrie liderul liberal.

 

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