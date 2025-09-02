Ciucu: PNL reconfirmă sprijinul pentru reformele inițiate de Guvernul Bolojan și e hotărât să meargă mai departe

'Partidul Național Liberal își reconfirmă poziția de a sprijini reformele inițiate de către Guvernul Bolojan și astăzi am avut o discuție în care premierul a informat membrii Biroului Politic Național al PNL cu privire la toate etapele care urmează în reformele pe care deja le-am propus și sunt binecunoscute', a afirmat Ciucu, la conferința de presă organizată după ședința Biroului Politic Național al formațiunii.

El a spus că 'PNL este hotărât să meargă mai departe'.

'PNL este hotărât să meargă mai departe și orice stopare a acestui proces sau orice reversibilitate nu ar face decât să pună România în pericol, pentru că siguranța națională ține și de faptul că trebuie să fie ținut sub control imensul deficit bugetar. Avem un deficit bugetar care a ajuns la niște cote imense și dacă nu îl susținem, asta ne poate afecta, inclusiv siguranța națională. Este un demers foarte serios pe care noi vrem ca să-l continuăm, pentru că trebuie să ducem țara în acel moment în care poate să își revină și să își continue parcursul de dezvoltare doar normal', a menționat Ciucu.

Au fost mai multe discuții care țin de organizarea internă a PNL, a adăugat el, au fost numite diferite persoane pentru diferite poziții, conform statutului.

Întrebat în legătură cu faptul că PNL ar ține la secret contractele cu presa și de ce nu respectă legea, Ciucu a spus: 'PNL respectă legea și aceste date vor fi făcute publice după ce vor fi discutate în cadrul Biroului Executiv, prima oară discutăm în Biroul Executiv, după care vor fi făcute publice'.