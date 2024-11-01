Clotilde Armand, fost primar al Sectorului 1, condamnată la un an de închisoare cu amânare

'În temeiul art. 301 alin. (1) C.pen., cu aplicarea art. 35 alin. (1) C.pen., stabilește inculpatei Clotilde - Marie - Brigitte Armand pedeapsa de 1 an închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de folosirea funcției pentru favorizarea unor persoane în formă continuată (4 acte materiale). În temeiul art. 67 alin. (2) C.pen. raportat la art. 66 alin. (1) lit. a) și b) C.pen., stabilește inculpatei pedeapsa complementară a interzicerii exercitării dreptului de a fi aleasă în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice și dreptului de a ocupa o funcție ce implică exercițiul autorității de stat pe o perioadă de 3 ani, care se va executa în cazul anulării sau revocării amânării aplicării pedepsei principale. În temeiul art. 83 C.pen. și art. 84 C.pen., dispune amânarea aplicării pedepsei de 1 an închisoare pe durata unui termen de supraveghere de 2 ani, ce se calculează de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri (...)', se arată în minuta deciziei.

Decizia nu este definitivă.

Clotilde Armand a reacționat pe pagina sa de Facebook, afirmând că a susținut încă de la început că a acționat cu bună-credință și că va contesta decizia.

'Astăzi, Judecătoria Sectorului 1 a dispus amânarea aplicării pedepsei în dosarul privind presupusul conflict de interese, după ani întregi de hărțuire prin instanțe într-un dosar penibil, pornit în urma unei sesizări venite dinspre PSD și ajuns să fie judecat în acest context pe care îl cunoaștem cu toții. Să fie foarte clar: instanța a stabilit astăzi o pedeapsă de un an, dar a dispus amânarea aplicării acesteia. Nu există niciun prejudiciu stabilit în acest dosar. Zero lei. Și pesediștii știu asta. Nu vorbim despre executarea unei pedepse cu închisoarea sau despre alte năzbâtii din retorica pesedistă. Hotărârea nu este definitivă. O vom ataca în apel. Am susținut de la început că am acționat legal, cu bună-credință și fără să urmăresc obținerea vreunui folos necuvenit. Voi lupta până la capăt, inclusiv pentru că există foarte multe întrebări legate de parcursul acestui dosar', a scris fostul primar al Sectorului 1.

El a adăugat patru procurori s-au succedat în instrumentarea dosarului.

'Puțină lume știe că prima dată când a sunat Lia a fost la Sectorul 1. Înainte să se știe de materialul jurnaliștilor Recorder. Patru procurori s-au succedat în instrumentarea dosarului. Completul de judecată a fost schimbat peste noapte. Și mai sunt multe alte 'necunoscute' despre care voi vorbi la momentul potrivit. Ani de zile, acest dosar a fost folosit ca armă politică. Am fost declarată 'penală' de adversarii mei înainte să existe o hotărâre definitivă. Unii mă vedeau deja la pușcărie. Alții îmi anunțau sfârșitul carierei politice. S-au grăbit', a precizat Armand.

Fostul edil susține că nu are în acest moment nicio interdicție în vigoare privind dreptul de a fi aleasă și de a candida.

'Îmi continui activitatea și îmi continui lupta în apel, cu aceeași determinare de până acum. Le mulțumesc tuturor celor care au înțeles că justiția trebuie făcută în instanță, pe baza probelor, nu la televizor și nu la comandă politică. P.S. Și ca să fie limpede pentru cei care s-au grăbit să-mi încheie cariera politică: în baza acestei hotărâri, nu am în acest moment nicio interdicție în vigoare privind dreptul de a fi aleasă și de a candida. Dle Grindeanu, nu ne scoateți din politică prin dosare penibile și nu ne intimidați. Nici pe mine, nici pe Dominic Fritz sau pe alt om care luptă împotriva unui stat capturat. Dimpotrivă. Ne faceți și mai hotărâți', spune Clotilde Armand.

În aprilie 2024, Clotilde Armand a fost trimisă în judecată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 pentru comiterea infracțiunii de folosirea funcției pentru favorizarea unor persoane, fiind acuzată că s-a desemnat manager într-un proiect finanțat cu fonduri europene.