Homepage » Actual

Ilie Bolojan: Contractele pentru repornirea în forță a lucrărilor la termocentrala Iernut devin operaționale în septembrie

| 31 aug, 19:31

Toate contractele necesare pentru repornirea în forță a lucrărilor la termocentrala de la Iernut devin complet operaționale începând de la jumătatea lunii septembrie, asigurând frontul de lucru complet pentru finalizarea obiectivului până la sfârșitul acestui an, a anunțat luni, la Târgu Mureș, premierul interimar Ilie Bolojan.

 

'Pe componenta de gaz, a treia vizită am făcut-o la centrala de la Iernut. Este un obiectiv important pe care îl gestionează tot Romgaz și, așa cum știți, este una dintre centralele strategice pentru România. Pe de o parte, pentru că ea trebuia să înlocuiască încă din anii trecuți grupurile pe cărbune (...). Suntem în situația în care cea mai mare parte a contractelor, peste 30 de contracte, au fost încheiate cu subcontractorii care au lucrat la acest proiect și care au fost preluați de către Romgaz în administrare directă, după ce proiectul a fost realizat într-o proporție de 90%. Deci, foarte important, au trebuit identificați toți subcontractorii firmei spaniole care, așa cum știți, a intrat în faliment și nu a mai putut continua contractul. S-au reluat toate contractele cu ei, o parte dintre ei sunt deja în șantier și, începând de la jumătatea lunii septembrie, practic toate contractele care sunt necesare pentru a reporni lucrările în forță vor fi operaționale', a declarat Ilie Bolojan.
Prim-ministrul interimar al României a evidențiat importanța centralei pe gaz de la Iernut pentru reechilibrarea rețelelor de transport al electricității din România, pe axa Est-Vest.
'În Sistemul Energetic Național al României există un deficit de producție de energie în centrul și vestul României și avem un surplus de energie în sud-estul României, în zona Dobrogea, această centrală urmând să funcționeze cu rol strategic de echilibrare a Sistemului Energetic Național și să reducă presiunea pe rețelele Transelectrica pe relația Est-Vest', a explicat Ilie Bolojan.
Conform graficului asumat de echipele tehnice, finalul acestui an va marca încheierea lucrărilor de construcție, urmând ca producția efectivă de energie în bandă să demareze în primele luni ale anului viitor.
'Asta înseamnă că se va lucra până la sfârșitul acestui an, termen pe care echipa de aici și l-a asumat, în așa fel încât, de la sfârșitul anului, practic centrala să fie în faza de operare. Asta înseamnă că vor intra în probe începând din iarnă și, din nou, în primul trimestru al anului viitor, centrala va trebui să funcționeze la capacitate, acoperind un deficit de energie în bandă de care România avea nevoie', a prognozat Ilie Bolojan.
În finalul declarației, Ilie Bolojan a ținut să mulțumească managementului Romgaz și a subliniat importanța pe care marile unități industriale din județ - Iernut și Azomureș - o au asupra economiei locale și naționale.
'Vreau să mulțumesc echipei Romgaz, atât echipei centrale, cât și echipelor de aici, de la Iernut și de la Azomureș, pentru modul în care tratează problemele, pentru faptul că există un program clar legat de reînceperea producției la Azomureș și de începere a funcționării centralei de la Iernut. În așa fel, pe două componente importante - îngrășămintele pentru agricultură și energia - să avem doi piloni importanți în județul Mureș, cele două companii având și un rol foarte important în economia județului, atât prin numărul de angajați, dar și prin taxele și impozitele și prin generarea de dezvoltare pe care le aduc pentru locuitorii acestui județ. Acestea au fost aspectele care țin de vizita pe care astăzi am realizat-o în județul Mureș', a conchis prim-ministrul interimar.

 

Tag-uri:
loading...
Feminis

Ştirile orei

Ilie Bolojan: Contractele pentru repornirea în forță a lucrărilor la termocentrala Iernut devin operaționale în septembrie

31 aug, 19:31
Citeşte mai departe
turc

Turcan: Un Guvern cu miniștri PSD ar fi unul dintre cele mai proaste lucruri pentru România

28 aug, 17:16
Citeşte mai departe
aur

AUR propune eliminarea unei nedreptăţi fiscale pentru contribuabilii controlaţi ulterior de ANAF

28 aug, 17:21
Citeşte mai departe
ECONOMICA.NET

Citeşte mai departe
DAILYBUSINESS.RO

Citeşte mai departe
STIRIDESPORT.RO

Citeşte mai departe
ROMANIATV.NET

Citeşte mai departe
FEMINIS.RO
h

Jane Fonda îşi exprimă sprijinul pentru Mark Ruffalo, acuzat de antisemitism: "O campanie de denigrare"

Citeşte mai departe
Comentarii
Adauga un comentariu nou
COMENTARIU NOU
Login
Autorul este singurul responsabil pentru comentariile postate pe acest site si isi asuma in intregime consecintele legale, implicit eventualele prejudicii cauzate, in cazul unor actiuni legale impotriva celor afirmate.

ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ

Cele mai citite
Bolojan
Bolojan, după acuzațiile lui Alexandru Rogobete: În ședința de guvern nu a ajuns un material de deblocare a posturilor
Siegfried Mureşan
Siegfried Mureşan: PSD trebuie să renunţe, în ultimul ceas, la jocul electoral pe tema Legii salarizării
Irineu Darău
Ministrul Irineu Darău: Acum păstrăm ratingul de țară cu foarte multă rațiune și cu multă greutate
seism
Cutremur cu magnitudinea 4,5, în zona seismică Vrancea
oana
Oana Gheorghiu: Sorin Grindeanu ne minte în fiecare zi cum că PSD este 'în opoziție'
Opinii
Citu
Florin Cîţu: PSD nu pierde nicio situaţie să-i arate lui Putin că îi susţine agenda de aici de la Bucureşti
cfr
Consiliul Concurenţei: Doar 40% din calea ferată din România este electrificată
b365.ro
stiripesurse.ro
h
Diana Buzoianu ironizează rezoluția PSD pentru viitorul Guvern: „O hârtie cu multe promisiuni”
h
CCR oprește o schimbare uriașă în dosarele penale: Oamenii nu mai erau citați, iar probele nelegale puteau rămâne în proces
h
Rogobete, atac frontal la Bolojan: 'Ați venit să tăiați panglica la spitale construite de alții'
economica.net
feminis.ro
h
Jane Fonda îşi exprimă sprijinul pentru Mark Ruffalo, acuzat de antisemitism: "O campanie de denigrare"
h
Dolly Parton a vrut să testeze medicamente experimentale împotriva cancerului înainte de a muri
h
Céline Dion a sosit la Paris, cu două săptămâni înaintea concertelor sale din Franța
dailybusiness.ro
x
ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ