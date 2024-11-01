Ilie Bolojan: Contractele pentru repornirea în forță a lucrărilor la termocentrala Iernut devin operaționale în septembrie

'Pe componenta de gaz, a treia vizită am făcut-o la centrala de la Iernut. Este un obiectiv important pe care îl gestionează tot Romgaz și, așa cum știți, este una dintre centralele strategice pentru România. Pe de o parte, pentru că ea trebuia să înlocuiască încă din anii trecuți grupurile pe cărbune (...). Suntem în situația în care cea mai mare parte a contractelor, peste 30 de contracte, au fost încheiate cu subcontractorii care au lucrat la acest proiect și care au fost preluați de către Romgaz în administrare directă, după ce proiectul a fost realizat într-o proporție de 90%. Deci, foarte important, au trebuit identificați toți subcontractorii firmei spaniole care, așa cum știți, a intrat în faliment și nu a mai putut continua contractul. S-au reluat toate contractele cu ei, o parte dintre ei sunt deja în șantier și, începând de la jumătatea lunii septembrie, practic toate contractele care sunt necesare pentru a reporni lucrările în forță vor fi operaționale', a declarat Ilie Bolojan.

Prim-ministrul interimar al României a evidențiat importanța centralei pe gaz de la Iernut pentru reechilibrarea rețelelor de transport al electricității din România, pe axa Est-Vest.

'În Sistemul Energetic Național al României există un deficit de producție de energie în centrul și vestul României și avem un surplus de energie în sud-estul României, în zona Dobrogea, această centrală urmând să funcționeze cu rol strategic de echilibrare a Sistemului Energetic Național și să reducă presiunea pe rețelele Transelectrica pe relația Est-Vest', a explicat Ilie Bolojan.

Conform graficului asumat de echipele tehnice, finalul acestui an va marca încheierea lucrărilor de construcție, urmând ca producția efectivă de energie în bandă să demareze în primele luni ale anului viitor.

'Asta înseamnă că se va lucra până la sfârșitul acestui an, termen pe care echipa de aici și l-a asumat, în așa fel încât, de la sfârșitul anului, practic centrala să fie în faza de operare. Asta înseamnă că vor intra în probe începând din iarnă și, din nou, în primul trimestru al anului viitor, centrala va trebui să funcționeze la capacitate, acoperind un deficit de energie în bandă de care România avea nevoie', a prognozat Ilie Bolojan.

În finalul declarației, Ilie Bolojan a ținut să mulțumească managementului Romgaz și a subliniat importanța pe care marile unități industriale din județ - Iernut și Azomureș - o au asupra economiei locale și naționale.

'Vreau să mulțumesc echipei Romgaz, atât echipei centrale, cât și echipelor de aici, de la Iernut și de la Azomureș, pentru modul în care tratează problemele, pentru faptul că există un program clar legat de reînceperea producției la Azomureș și de începere a funcționării centralei de la Iernut. În așa fel, pe două componente importante - îngrășămintele pentru agricultură și energia - să avem doi piloni importanți în județul Mureș, cele două companii având și un rol foarte important în economia județului, atât prin numărul de angajați, dar și prin taxele și impozitele și prin generarea de dezvoltare pe care le aduc pentru locuitorii acestui județ. Acestea au fost aspectele care țin de vizita pe care astăzi am realizat-o în județul Mureș', a conchis prim-ministrul interimar.