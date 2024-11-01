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Reforma administrativ-teritorială și a serviciilor secrete, printre prioritățile USR pentru următoarea sesiune parlamentară

| 31 aug, 20:33

Reforma administrativ-teritorială și reforma serviciilor secrete se numără printre prioritățile legislative ale USR pentru următoarea sesiune parlamentară.

 

 

La acestea se adaugă eliminarea supraimpozitării contractelor cu normă parțială, protecția minorilor în mediul online și reforma electorală, reiese dintr-un comunicat transmis, luni, de USR.
În ce privește reforma administrativ-teritorială, USR argumentează că statul trebuie să înceapă o reorganizare prin comasarea localităților prea mici pentru a se susține, dar și o comasare a județelor. De asemenea, digitalizarea accesului la servicii publice ar contribui la reducerea cheltuielilor cu propria funcționare.
'Rapoartele de activitate ale serviciilor secrete trebuie discutate în Parlament pentru a exista un control civil real, nu doar de formă; limitarea la maximum 2 mandate a câte 4 ani pentru toți șefii serviciilor secrete, alături de interdicția angajaților serviciilor secrete de a lucra în consultanță după încetarea activității', sunt alte obiective susținute de USR.
Parlamentarii partidului apreciază de asemenea că supraimpozitarea contractelor de muncă ale oamenilor cu cele mai mici venituri trebuie să înceteze imediat.
În ce privește protecția minorilor în mediul online, USR pledează pentru mai 'puțin timp în fața ecranelor', mai mult timp pentru 'socializarea reală', precum și o protecție sporită față de 'prădătorii' online.
În domeniul electoral, USR vizează alegerea primarilor și a președinților de consilii județene în două tururi, dar și reducerea numărului de parlamentari.
'În plus, USR va insista pentru modificarea Legii ANI în conformitate cu legislația europeană care nu permite sancțiuni retroactive. Ne dorim ca 770 de milioane de euro să nu fie pierduți pentru o răzbunare politică a PSD ce încalcă limitele statului de drept și libertatea timișorenilor de a alege. Și, nu, tot nu vom vota un guvern PSD sau care să conțină surogați PSD', se arată în comunicatul USR.

 

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