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Constantin Toma îşi reconfirmă decizia de a nu mai candida din partea PSD la Primăria Buzău

| 25 aug, 19:15

Primarul municipiului Buzău, Constantin Toma, îşi reconfirmă decizia de a nu mai candida din partea PSD pentru un nou mandat, afirmând că a renunţat la funcţiile de conducere deţinute în partid şi criticând deciziile luate de formaţiunea politică.

 

Constantin Toma a anunţat din nou, într-o postare publicată marţi pe Facebook, că nu va mai candida din partea PSD pentru un nou mandat la alegerile locale din 2028.
„Decizia mea este luată - nu voi mai candida din partea PSD pentru un nou mandat de primar al municipiului Buzău”, a transmis Toma.
Edilul spune că a renunţat la toate funcţiile de conducere pe care le-a deţinut în PSD şi îşi motivează decizia prin faptul că, în opinia sa, partidul ia „o mulţime de decizii greşite”, pe care le consideră „împotriva românilor şi implicit a comunităţii buzoiene”.
Toma precizează că nu a decis deocamdată dacă va candida în 2028 şi sub ce formă, urmând să ia o hotărâre „la momentul potrivit”.
„Cert este că nu voi mai cere votul buzoienilor în calitate de membru PSD”, afirmă primarul.
El subliniază că, până la alegerile din 2028, mai are un mandat de dus la capăt şi proiecte pe care vrea să le finalizeze.
„Până atunci am un mandat de dus la capăt, multe proiecte de finalizat şi o mare responsabilitate faţă de buzoieni!”, a scris Constantin Toma.
Primarul le-a mulţumit buzoienilor pentru susţinere şi a afirmat că va continua să lucreze pentru dezvoltarea municipiului: „Voi munci în continuare cu devotament, pentru un Buzău cât mai atractiv şi competitiv pentru toţi locuitorii săi, pentru investitori şi pentru vizitatori!”.
Constantin Toma este primar al municipiului Buzău din 2016 şi a obţinut un nou mandat la alegerile locale din 2024. Decizia sa de a nu mai candida din partea PSD în 2028 fusese deja anunţată, astfel că mesajul de marţi reprezintă o reiterare publică a poziţiei sale.
La momentul anunţului iniţial, preşedintele PSD Buzău, Romeo Lungu, a reacţionat, afirmând că Toma îşi poate testa în 2028 independenţa, dar a subliniat că toate cele trei mandate câştigate până acum au fost obţinute cu sprijinul PSD.
"Constantin Toma spune că în 2028 va candida independent. Este alegerea lui şi, până la urmă, 2028 va fi momentul în care această alegere va fi testată prin vot", a afirmat Romeo Lungu.
Liderul PSD Buzău a susţinut că, în contextul în care Constantin Toma vorbeşte frecvent despre faptul că este "cel mai votat primar", trebuie ţinut cont şi de sprijinul politic de care acesta a beneficiat în cele trei mandate.
"Constantin Toma nu a ajuns acolo singur. A candidat din partea PSD, a avut în spate una dintre cele mai puternice organizaţii politice din ţară, a avut sprijinul colegilor, al consilierilor locali, al parlamentarilor, al primarilor şi al guvernelor PSD", a spus Lungu.

 

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