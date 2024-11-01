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Năsui (USR): Am acceptat să preiau portofoliul de ministru al Economiei în Guvernul Republicii Moldova

| 25 aug, 19:12

Deputatul USR Claudiu Năsui a anunțat, marți, că a acceptat invitația noului premier al Republicii Moldova, Vasile Tofan, de a prelua funcția de ministru al Economiei. Decizia presupune renunțarea la mandatul de parlamentar în România.

 

Năsui, care a ocupat anterior funcția de ministru al Economiei în România, a spus că a ales să accepte propunerea pentru a contribui la dezvoltarea economică a Republicii Moldova.
'Premierul Tofan are misiunea grea, dar onorantă, de a-și conduce țara în direcția potrivită: cea a libertății și a apropierii de România și de Europa. Sunt fericit să-mi asum aceeași misiune, cu optimism, entuziasm și cu încrederea că o economie moldovenească mai prosperă înseamnă și o economie românească mai prosperă, în parcursul nostru comun european', a scris Năsui, marți, pe pagina sa de Facebook.
El a adăugat că, de-a lungul istoriei, oamenii au prosperat acolo unde au predominat respectul pentru proprietatea privată și ideile libertății economice.
'Am intrat în politică acum aproape 10 ani pentru a promova aceste principii ale liberalismului, care au scos din sărăcie mai mulți oameni decât orice alte politici din lume. Am rezonat puternic cu viziunea domnului Vasile Tofan, noul premier al Republicii Moldova, pentru această țară: ca Republica Moldova să devină cea mai primitoare țară pentru antreprenori. El înțelege că statul nu rezolvă problemele economice, în cel mai bun caz, doar le administrează, iar de cele mai multe ori le agravează atunci când intervine în economie', a afirmat Năsui.
Potrivit deputatului USR, bogăția trebuie creată înainte de a putea fi redistribuită de stat, iar dezvoltarea economică are nevoie de principiile pieței libere.
'În politică, este ușor să te faci plăcut, cel puțin atât timp cât te afli la putere și poți alege calea facilă a populismului plătit din banii contribuabililor. Este mult mai greu să spui că lucrurile nu pot continua astfel la nesfârșit, pentru că, în caz contrar, nota de plată va condamna țara la stagnare. Premierul Tofan ar fi putut să-și continue liniștit cariera de succes, dar a ales să-și asume sarcina dificilă de a realiza reformele de care Republica Moldova are nevoie pentru a prospera și pentru a înfrunta cu succes un moment de răscruce pentru viitorul țării: aderarea la Uniunea Europeană', mai scrie Claudiu Năsui.

 

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