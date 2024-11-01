Tomac, optimist că partidele vor ajunge la un acord privind reformele pe care România le-a asumat prin PNRR

"Preşedintele a insistat pe această direcţie în ultimele luni, indiferent de dezacordurile care au existat între partide, totuşi consensul pe temele mari, ce ţin de direcţia ţării şi de reformele necesare, a fost menţinut, cu mari dificultăţi, dar jaloanele critice din PNRR sper să fie implementate toate şi acest lucru se datorează în primul rând pentru că preşedintele a insistat ca acest consens să se menţină", a afirmat Eugen Tomac, luni seară, la B1 TV.

El a declarat că speră să existe "suficient de multă resursă politică matură" pentru a se ajunge la un consens şi în ceea ce priveşte Guvernul.

În ceea ce priveşte legea salarizării unitare, Tomac a amintit că partidele care au făcut parte din coaliţia de guvernare "şi-au asumat printr-un acord politic semnat în urmă cu câteva luni de zile că îşi doresc această lege, că ea este necesară".

El a subliniat că speră să se găsească, în urma discuţiilor de marţi cu preşedintele, "soluţia potrivită şi realistă" pentru acest jalon din PNRR, amintind că Parlamentul va decide, în final.

Tomac a menţionat că Nicuşor Dan îşi doreşte o nouă lege a salarizării, dar că acesta "niciodată nu va promulga o lege în care sunt diminuate venituri importante pentru domenii-cheie şi de interes major, cum sunt Educaţia şi Sănătatea".