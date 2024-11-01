Tomac, optimist că partidele vor ajunge la un acord privind reformele pe care România le-a asumat prin PNRR
Eurodeputatul Eugen Tomac, consilier al preşedintelui Nicuşor Dan, se arată optimist cu privire la faptul că partidele politice vor cădea de acord asupra reformelor pe care România şi le-a asumat prin PNRR, inclusiv cu privire la legea salarizării unitare.
"Preşedintele a insistat pe această direcţie în ultimele luni, indiferent de dezacordurile care au existat între partide, totuşi consensul pe temele mari, ce ţin de direcţia ţării şi de reformele necesare, a fost menţinut, cu mari dificultăţi, dar jaloanele critice din PNRR sper să fie implementate toate şi acest lucru se datorează în primul rând pentru că preşedintele a insistat ca acest consens să se menţină", a afirmat Eugen Tomac, luni seară, la B1 TV.
El a declarat că speră să existe "suficient de multă resursă politică matură" pentru a se ajunge la un consens şi în ceea ce priveşte Guvernul.
În ceea ce priveşte legea salarizării unitare, Tomac a amintit că partidele care au făcut parte din coaliţia de guvernare "şi-au asumat printr-un acord politic semnat în urmă cu câteva luni de zile că îşi doresc această lege, că ea este necesară".
El a subliniat că speră să se găsească, în urma discuţiilor de marţi cu preşedintele, "soluţia potrivită şi realistă" pentru acest jalon din PNRR, amintind că Parlamentul va decide, în final.
Tomac a menţionat că Nicuşor Dan îşi doreşte o nouă lege a salarizării, dar că acesta "niciodată nu va promulga o lege în care sunt diminuate venituri importante pentru domenii-cheie şi de interes major, cum sunt Educaţia şi Sănătatea".
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