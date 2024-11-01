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Cseke Attila: Absorbția fondurilor din PNRR este de 84% în cazul proiectelor Ministerului Dezvoltării

| 19 iun, 21:28

Gradul de absorbție a fondurilor europene din PNRR este de 84% în cazul proiectelor de investiții gestionate de Ministerul Dezvoltării, a declarat vineri, la Orăștie, ministrul de resort Cseke Attila, prezent la inaugurarea unei creșe construite prin Programul guvernamental 'Sfânta Ana'.

 

El a arătat că portofoliul gestionat de Ministerul Dezvoltării numără 5.300 de contracte de finanțare la aproape toate unitățile administrativ-teritoriale din România, recomandarea fiind ca ritmul lucrărilor să fie accelerat pentru a putea fi absorbite cât mai multe fonduri din PNRR.
'Noi (Ministerul Dezvoltării - n.r.) avem un portofoliu foarte însemnat. Astăzi sunt încă în vigoare 5.300 de contracte de finanțare, cu aproape toate unitățile administrativ-teritoriale din România. Unele proiecte s-au închis, erau 6.600, inițial. Suntem în faza finală în care toată lumea trebuie să accelereze pentru a putea absorbi cât mai multe fonduri din PNRR', a menționat Cseke.
Potrivit acestuia, pentru creșterea gradului de absorbție a fondurilor din PNRR sunt organizate întâlniri periodice cu autoritățile locale, cu recomandarea de a urgenta lucrările.
'La nivelul Ministerului Dezvoltării, absorbția este de 84%, la zi. Săptămânal, de două-trei ori facem plăți și, evident, îndemnăm autoritățile locale - la două săptămâni avem întâlniri cu toate UAT-urile - ca să urgenteze aceste lucrări, astfel încât să putem să închidem la termen și să ne apropiem de 100%', a spus ministrul Cseke.
El a estimat că gradul de absorbție a fondurilor din PNRR ar putea ajunge la 93-95% pentru proiectele din portofoliul Ministerului Dezvoltării.
'Până în 31 iulie este termenul de finalizare pe proiectele Ministerului Dezvoltării. Și aici iarăși, ca și la creșe, este vorba despre o colaborare între autoritatea centrală și autoritatea locală, pentru că aceste investiții, în cazul PNRR-ului, cu excepția creșelor care se implementează printr-un program guvernamental, toate celelalte se implementează la nivel local. Licitația, urmărirea execuției lucrării și recepția se fac la nivel local. Noi suntem finanțatorii în numele Uniunii Europene. Și atunci, evident că trebuie un efort de la nivel local. Noi sprijinim acest efort cu tot ceea ce este necesar, coordonăm metodologic, facem plățile și așa mai departe', a conchis ministrul Dezvoltării.

 

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