Cseke Attila spune că în zilele următoare se va ști varianta prin care va fi adoptată reforma administrației

'Azi, mâine veți afla varianta finală - dacă va fi prin ordonanță de urgență sau asumarea răspunderii. Sunt 10 avize, 10 ministere avizatoare. Șanse ca în această săptămână să reușim să le strângem pe toate cele 10 cred că sunt reduse, dar există decizia coaliției de promovare a celor două pachete împreună și cât mai rapid posibil. (...) Decizia aparține coaliției. Avem o variantă care a fost pusă în transparență decizională. Cu privire la acea variantă, putem să mai facem modificări, în cazul în care există elemente care ne conduc să facem aceste modificări. Nu pot să preconizez eu în acest moment dacă vor fi modificări sau nu. Oricum, ori prin proiect de rege, ori prin ordonanță de urgență, principalele elemente le aveți, cele care sunt în transparență - ele rămân în proiect', a precizat ministrul Dezvoltării la Parlament.

Solicitat să avanseze un calendar, ministrul Cseke Attila a spus că vor fi greu de obținut avizele în cursul aceste săptămâni: 'Eu am spus că este greu de obținut într-o zi, două, 10 avize. Astfel încât eu văd posibil undeva la sfârșitul acestei săptămâni sau săptămâna viitoare să avem cele două pachete (reforma administrației și măsurile de relansare economică - n.r.), amândouă, avizate de toate ministerele și introduse în ședință de guvern'.

Potrivit acestuia, dacă există discuții în interiorul coaliției nu este un lucru rău. 'Sunt patru partide care au programe diferite, care au electorat oarecum diferit. Discuțiile din coaliție nu sunt contraproductive și, atâta timp cât discuțiile în contradictoriu nu ies în public, ele sunt normale și chiar pot să conducă la o eficiență. (...) Nu cred că suntem într-o întrerupere de comunicare, în niciun caz. Ședința coaliției se va ține când cei patru președinți de partide decid acest lucru - ei conduc această coaliție', a arătat ministrul.

reduceri a taxelor și impozitelor

Întrebat dacă este de acord cu varianta propusă recent de președintele UDMR de a lăsa primarilor posibilitatea reducerii taxelor și impozitelor, Cseke Attila a răspuns că propunerea nu este pe pachetul de administrație, dar că o susține: 'Acea propunere este făcută pe propunerea de modificare a Codului fiscal. Și evident că eu, ca ministru care fac parte din UDMR, am discutat de acest subiect și susținem această propunere. Decizia va aparține coaliției. Nu avem nici aici deocamdată o decizie'.

Ministrul Dezvoltării a fost prezent la dezbaterea cu tema 'Reforma administrativă, politica de reducere a cheltuielilor publice și impactul acestora asupra comunelor din România', desfășurată la Palatul Parlamentului.