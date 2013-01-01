Homepage » Actual

Cseke Attila spune că în zilele următoare se va ști varianta prin care va fi adoptată reforma administrației

| 10 feb, 19:24

 

Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a declarat marți că în zilele următoare se va ști varianta prin care va fi adoptată reforma administrației, cel mai probabil împreună cu pachetul privind măsurile de relansare economică.

 

 

'Azi, mâine veți afla varianta finală - dacă va fi prin ordonanță de urgență sau asumarea răspunderii. Sunt 10 avize, 10 ministere avizatoare. Șanse ca în această săptămână să reușim să le strângem pe toate cele 10 cred că sunt reduse, dar există decizia coaliției de promovare a celor două pachete împreună și cât mai rapid posibil. (...) Decizia aparține coaliției. Avem o variantă care a fost pusă în transparență decizională. Cu privire la acea variantă, putem să mai facem modificări, în cazul în care există elemente care ne conduc să facem aceste modificări. Nu pot să preconizez eu în acest moment dacă vor fi modificări sau nu. Oricum, ori prin proiect de rege, ori prin ordonanță de urgență, principalele elemente le aveți, cele care sunt în transparență - ele rămân în proiect', a precizat ministrul Dezvoltării la Parlament.
Solicitat să avanseze un calendar, ministrul Cseke Attila a spus că vor fi greu de obținut avizele în cursul aceste săptămâni: 'Eu am spus că este greu de obținut într-o zi, două, 10 avize. Astfel încât eu văd posibil undeva la sfârșitul acestei săptămâni sau săptămâna viitoare să avem cele două pachete (reforma administrației și măsurile de relansare economică - n.r.), amândouă, avizate de toate ministerele și introduse în ședință de guvern'.
Potrivit acestuia, dacă există discuții în interiorul coaliției nu este un lucru rău. 'Sunt patru partide care au programe diferite, care au electorat oarecum diferit. Discuțiile din coaliție nu sunt contraproductive și, atâta timp cât discuțiile în contradictoriu nu ies în public, ele sunt normale și chiar pot să conducă la o eficiență. (...) Nu cred că suntem într-o întrerupere de comunicare, în niciun caz. Ședința coaliției se va ține când cei patru președinți de partide decid acest lucru - ei conduc această coaliție', a arătat ministrul.
reduceri a taxelor și impozitelor
Întrebat dacă este de acord cu varianta propusă recent de președintele UDMR de a lăsa primarilor posibilitatea reducerii taxelor și impozitelor, Cseke Attila a răspuns că propunerea nu este pe pachetul de administrație, dar că o susține: 'Acea propunere este făcută pe propunerea de modificare a Codului fiscal. Și evident că eu, ca ministru care fac parte din UDMR, am discutat de acest subiect și susținem această propunere. Decizia va aparține coaliției. Nu avem nici aici deocamdată o decizie'.
Ministrul Dezvoltării a fost prezent la dezbaterea cu tema 'Reforma administrativă, politica de reducere a cheltuielilor publice și impactul acestora asupra comunelor din România', desfășurată la Palatul Parlamentului.

 

Tag-uri:
loading...
Feminis

Ştirile orei

Bolojan

Bolojan: Ne-a împachetat realitatea; nu s-a inventat să corectezi asemenea deficite și toată lumea să fie fericită

10 feb, 19:37
Citeşte mai departe
Dominic Fritz

Dominic Fritz anunță că va contesta la ÎCCJ decizia privind raportul ANI: Nu am nimic să-mi reproșez

10 feb, 19:35
Citeşte mai departe
psd

Marian Neacșu, despre măsurile privind administrația: Cred că încă nu ne aflăm în fața formei finale

10 feb, 19:30
Citeşte mai departe
ECONOMICA.NET

Citeşte mai departe
DAILYBUSINESS.RO

Citeşte mai departe
STIRIDESPORT.RO

Citeşte mai departe
ROMANIATV.NET

Citeşte mai departe
FEMINIS.RO
h

William şi Kate fac prima declaraţie după dezvăluirile despre unchiul lor Andrew şi spun că sunt „profund îngrijoraţi”

Citeşte mai departe
Comentarii
Adauga un comentariu nou
COMENTARIU NOU
Login
Autorul este singurul responsabil pentru comentariile postate pe acest site si isi asuma in intregime consecintele legale, implicit eventualele prejudicii cauzate, in cazul unor actiuni legale impotriva celor afirmate.

ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ

Cele mai citite
ursula
Acordul UE-Mercosur, aprobat definitiv de Consiliul UE. Von der Leyen este 'nerăbdătoare' să-l semneze
miruta
Miruță: Costul zborului la Paris cu avionul Spartan - 30.000 de euro; în perioada 2023-2024 - de 6 ori mai mare
fifor
Fifor (PSD): Ventilarea în spaţiul public a ideii că militarii „se pensionează la 48 de ani” nu este o confuzie inocentă
Rogobete
Rogobete: Punem în consultare publică Strategia Națională de Digitalizare în Sănătate
Marinescu
Marinescu: Ne propunem achiziționarea de brățări electronice care să fie utilizate de deținuții care merg în permisie
Opinii
Citu
Florin Cîţu: PSD nu pierde nicio situaţie să-i arate lui Putin că îi susţine agenda de aici de la Bucureşti
cfr
Consiliul Concurenţei: Doar 40% din calea ferată din România este electrificată
b365.ro
stiripesurse.ro
h
Ne paște recesiunea tehnică! Băsescu avertizează: Situația e mult mai rea! Noi vorbim de bătălia cu deficitul, dar e o altă bătălie care nu se vede
h
VIDEO Shakira a căzut pe scenă în timpul unui concert din El Salvador
h
Scandalul Pădurea Băneasa continuă: Drum forestier construit ilegal. Corpul de Control a finalizat raportul
economica.net
feminis.ro
h
William şi Kate fac prima declaraţie după dezvăluirile despre unchiul lor Andrew şi spun că sunt „profund îngrijoraţi”
h
Neil Young anulează turneul european: "Îmi pare rău că vă dezamăgesc"
h
Kim Kardashian şi Lewis Hamilton, prima apariţie publică împreună, la Super Bowl, pe fondul zvonurilor că ar avea o „idilă secretă”
dailybusiness.ro
x
ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ