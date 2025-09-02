Homepage » Actual

Cseke Attila: Trecerea prefecturilor la Ministerul Administrației o vom discuta cu ocazia eficientizării administrației centr

| 07 oct, 17:31

Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Cseke Attila, a declarat luni, la Cluj, că trecerea prefecturilor de la Ministerul Afacerilor Interne la ministerul pe care el îl conduce va fi discutată cu ocazia reformelor care vor viza eficientizarea administrației publice centrale.

 

'Vor fi discuții și pe această temă, în momentul în care discutăm de eficientizare pe administrația publică centrală. Din discuțiile pe care le-am avut legat de acest pachet și văzând ceea ce s-a întâmplat legat de faptul că nu aveam până în iulie o situație foarte clară cu privire la organigramele și structurile autorităților administrației publice locale și noi trebuia să lucrăm cu Ministerul de Interne, am avut această discuție legat de această posibilitate. Vom discuta. Cel mai important este ca lucrurile să fie eficientizate din punct de vedere al funcționalității. Funcționalitatea este cea mai importantă și calitatea în funcționarea instituțiilor statului. Dacă în urma acestei analize vom considera că este mai bine ca aceste structuri să aparțină de Ministerul Administrației, vom veni cu asemenea propunere. Sigur că și colegii de la Ministerul de Interne au un punct de vedere, dar nu s-a discutat în concret, pentru că nu am ajuns la reorganizările pe administrația publică centrală, dar accentuez că trebuie să ajungem acolo', a afirmat ministrul Cseke Attila.
El a semnat, luni, contractul de predare-primire a noului sediu al Academiei de Muzică 'Gheorghe Dima' din Cluj-Napoca, împreună cu rectorul Academiei, prof. dr. Vasile Jucan, și a
a participat apoi la concertul inaugural al sălii de concerte Heritage din noul campus al Academiei, cea mai mare sală de concerte din țară.

 

