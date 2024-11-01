CSM consideră nejustificată orice discriminare între nivelul salarizării judecătorilor și al procurorilor

Secția pentru procurori a transmis, miercuri, într-un comunicat remis AGERPRES, că a luat act că joi, la Palatul Cotroceni, va avea loc o consultare cu liderii politici actuali, referitoare la proiectul legii de salarizare a personalului plătit din fonduri publice.

'În acest context, Secția reafirmă nevoia ca orice lege de salarizare să respecte rolul și locul justiției într-o societate democratică, reflectate într-o poziție de echilibru față de celelalte puteri ale statului, în condițiile în care formula de coeficienți de salarizare vehiculată în spațiul public se îndepărtează în mod flagrant de la acest echilibru necesar', se precizează în comunicat.

De asemenea, Secția afirmă că o reconfigurare a sistemului de salarizare a personalului plătit din fonduri publice trebuie să se realizeze cu consultarea efectivă a tuturor categoriilor vizate, 'ceea ce nu s-a întâmplat până la acest moment' cu Consiliul Superior al Magistraturii, ca instituție reprezentativă a sistemului judiciar.

'Secția consideră nejustificată orice discriminare între nivelul salarizării judecătorilor și al procurorilor, având în vedere condițiile identice de admitere în profesie și promovare în carieră, precum și regimul comun de interdicții și incompatibilități, orice altă abordare conducând la crearea unei ierarhii artificiale în interiorul corpului magistraților', subliniază Secția pentru procurori.