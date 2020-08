Cioloş: "Nu avem nevoie de răsturnări de guverne cu o lună înainte de alegeri şi cu paturile de la ATI pline"

"Am propriile rezerve referitoare la gestionarea acestei crize si la pregătirea cum se cuvine a reconstrucţiei economice postpandemie. Dar PSD nu are nicio cădere sau legitimitate să vrea să schimbe acum guvernul, într-o situaţie complicată sanitar, de incertitudine economică şi socială, după ce timp de patru ani a avut majoritatea şi a schimbat câte-un guvern pe an, unul mai slab decât celălalt. PSD şi parlamentarii săi ar trebui să nu mai atingă nimic cu câteva luni înainte de alegeri. Acum e rândul cetăţenilor să hotărască, la vot, cine îi va conduce în următorii ani. Acest Parlament şi-a arătat limitele", a scris Dacian Cioloş într-o postare pe Facebook, citate de G4Media.ro.

Reprezentantul USR afirmă că moţiunea de cenzură a PSD vine într-un moment extrem de inoportun: "Nu ne trebuie răsturnări de guverne cu o lună înainte de alegeri şi cu paturile de la ATI pline până la refuz; dar dacă o vor face, ne trebuie imediat un guvern care să le poată gestiona corect şi competent pe ambele. Noi suntem gata".

Cioloş adaugă că, dacă moţiunea va trece, preşedintele Klaus Iohannis nu ar trebui să numească vreun guvern de "uniune naţională".

"Dacă această moţiune trece, mă aştept ca preşedintele Iohannis să rămână consecvent intereselor societăţii şi cetăţenilor şi să nu numească vreun guvern de „uniune naţională“ aşa cum i-ar tenta pe responsabilii cu manevre de prin culisele Parlamentului", subliniază Cioloş.

