Dăncilă, despre alegerile pentru Parlamentul European: Va fi implementat sistemul de monitorizare a prezenţei la vot

„Pentru a asigura desfăşurarea scrutinului în condiţii corecte va fi implementat sistemul informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului legal. Acest sistem a fost folosit şi la alegerile din 2016 Aplicăm acest sistem cu respectarea a tuturor normelor privind prelucrarea datelor cu caracter personal. Tot astăzi aprobăm programul calendaristic şi celelalte mpsuri organizatorice pentru regptirea şi desfpzurarea alegerilor pentru Parlamentul European. Guvernul ia toate mpsurile pentru pregptirea acestui scrutin”, a declarat Viorica Dăncilă, la începutul şedinţei de Guvern.

Executivul va adopta, vineri, şi calendarul pentru alegerile europarlamentare. Românii vor trebui să se prezinte la vot duminică, pe 26 mai, aşa cum prevede şi decizia europeană.

„Ne pregătim temeinic pentru alegerile reprezentanţilor României în Parlamentul European care vor avea loc duminică, 26 mai anul acesta. Responsabilitatea Guvenrului nostru este să asigurăm organizarea în bune condiţii al acestui scrutin, iar rezultatele să eflecte cu acurateţe obţiunile alegătorilor. În bugetul pentru acest an am alocat sumele necesare fiecărei instituţii implicate în procesul electoral. În şedinţa de astăzi (vineri-n.r) facem paşii legali pentru organizarea alegerilor europarlamentare. Vom adopta un set de acte normative prin care stabilim măsurile necesare pentru buna organizare şi desfăşurare a alegerilor europarlamentare din acest an, astfel încât să fie respectate termenele prevzute de legislaţia electorală”, a conchis Dăncilă.

Proiectul de hotărâre care va fi adoptat vineri, în şedinţă de Guvern, „stabileşte ziua de duminică, 26 mai 2019 ca zi de referinţă pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European din anul 2019”.





