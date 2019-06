Dăncilă: Este necesară, în primul rând, o simplificare a adopţiei, să nu mai dureze atât de mult

"Acum merg la Guvern pentru a vedea toate documentele pe care le-am primit. (...) Am discutat în permanenţă cu fiecare ministru. Dincolo de anchetă, este important ceea ce se întâmplă cu fetiţa", a afirmat Dăncilă la Palatul Parlamentului, întrebată dacă a primit raportul referitor la fetiţa din Baia de Aramă care a fost dată spre adopţie.



Întrebată dacă ar trebui modificată legea adopţiilor, premierul a menţionat că este necesară o simplificare a procedurii.



"Este necesară, în primul rând, o simplificare a adopţiei, să nu mai dureze atât de mult. Eu ştiu ce înseamnă acest proiect, ştiu ce înseamnă să vrei să adopţi un copil şi actele să dureze foarte mult. Ne vom ocupa şi despre acest lucru. Aţi vorbit despre poliţie, am înţeles că a apărut în spaţiul public acest lucru, dar că lucrurile nu stau întocmai aşa. Este bine să văd care este realitatea înainte de a veni cu anumite afirmaţii în spaţiul public. Am înţeles din declaraţiile pe care le-am văzut după acele imagini care ne-au şocat pe toţi, am înţeles că de fapt poliţistul a încercat să o ridice pe fetiţa care a căzut. Nu pot să spun nici că este aşa, nici că nu este aşa, o să am toate documentele astăzi", a menţionat premierul. AGERPRES

