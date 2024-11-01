Daniel Băluță: Reducerea schemei de personal a Municipalității - binevenită; condiția - banii să fie alocați investițiilor

| 30 mar, 18:44

Reducerea schemei de personal la nivelul Municipalității este binevenită, cu condiția ca banii să fie alocați investițiilor, este de părere primarul Sectorului 4, Daniel Băluță.

 

'Reducerea acestei scheme de personal este una binevenită pentru primărie, pentru cetățeni, în general, însă cu o condiție, ca acești bani - și este un lucru pe care nu l-am văzut, din păcate, la domnul primar general, pentru că dânsul pare, până la ora aceasta, că este un foarte bun teoretician - trebuie duși în investiții, lucru pe care, la ora aceasta, nu-l vedem, nu avem proceduri, nu avem contracte pentru studii de fezabilitate, pentru proiecte tehnice, sunt lucruri care lipsesc și lipsește viziunea', a declarat Daniel Băluță, luni, la o conferințe de presă.

El a punctat că viziunea primarului general al Capitalei, Ciprian Ciucu, se limitează la lecții despre graffiti și la 'deja tradiționalele lacrimi pe care le varsă' pentru diverse probleme pe care orașul le are.
Daniel Băluță a menționat că a avut o discuție cu primarul general al Capitalei pe tema disponibilizărilor care se vor face și a punctat că a primit asigurări din partea acestuia că toate prevederile pe care contractul colectiv de muncă le prezintă vor fi îndeplinite, iar oamenii care se vor găsi într-o astfel de situație vor primi ajutorul corespunzător, prevăzut de lege.
În altă ordine de idei, întrebat de jurnaliști referitor la faptul că primarul general al Capitalei a anunțat ca anul acesta 14% din impozitul pe venit se va pune deoparte pentru Municipalitate, restul de 86% va fi împărțit de Consiliul General, între Primăria Capitalei și cele de sector, dar nu în funcție de proiecte, ci de execuția bugetară de anul trecut, Daniel Băluță a răspuns: 'Această problemă a bugetelor și nu numai pentru Primăria Sectorului 4, ci și pentru Primăria Municipiului București, în perspectivă, reprezintă modificările declarațiilor de impunere, faptul că o sumă de venituri au fost extrase din aceste declarații de impunere reprezintă, pe termeni mediu și lung, o foarte mare problemă pentru toate comunitățile din România'.
El a informat că acei 14% pe care Primăria Municipiului București îi are alocați direct reprezintă undeva la 1.500.000.000 de lei, iar această sumă este dedicată plății restanțelor pe care STB, Termoenergetica le au către bugetul național, respectiv către ELCEN.
'Este un lucru foarte important, pentru că fără acești bani Primăria Municipiului București, în realitate, nu ar fi putut să funcționeze. În privința bugetelor primăriilor de sector, din calculele pe care le-am făcut, toate cele șase primării de sector vor avea venituri cu o medie de 5% mai mari decât le-au avut anul trecut. Desigur că este total insuficient acest lucru și nu numai pentru noi, pentru că inflația este de 10%, au crescut valorile facturilor la utilități exponențial, toate prețurile au crescut, iar în felul acesta nu reușim decât să îngrădim capacitatea de dezvoltare a comunităților, pe de o parte; pe de altă parte, banii alocați pentru investiții, la nivelul întregii țări, scad exponențial, blocăm crearea de locuri de muncă bine plătite', a adăugat Daniel Băluță.

 

