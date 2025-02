Daniel Funeriu: Nu interziceţi sau cenzuraţi reţelele de socializare, obligaţi-le să bage conţinut educaţional

”Nu interziceţi sau cenzuraţi reţelele de socializare, obligaţi-le să bage conţinut educaţional! Trebuie să folosim internetul ca o fabuloasă autostradă spre cunoaştere, nu doar una înspre divertisment”, a scris, miercuri, pe Facebook, Daniel Funeriu.

Fostul ministru al Educaţiei afirmă că reforma lui Spiru Haret a reuşit preponderent pentru că el a dus educaţia acolo unde era explozia demografică: la ţară.

”Azi, dincolo de orice «reforme» trebuie să ducem educaţia acolo unde e mintea copiilor noştri: pe reţelele de socializare. Acum câţiva ani am propus ca la nivel european să obligăm reţelele de socializare să pună conţinuturi educaţionale de 20-30 de secunde la fiecare 5 minute de scroll. Mă bucur foarte mult că ministrul David -cu care am discutat de-a lungul timpului această propunere- a propus această soluţie doamnei comisar Mînzatu care are posibilitatea de a face din această propunere una din cele mai de impact politici europene pentru generaţiile viitorului”, a mai transmis fostul ministru al Educaţiei.

Acesta afirmă că, dacă va fi ales preşedintele României, această politică va fi printre primele lucruri pe care le va pune pe masa Consiliului European.

”Minţile copiilor noştri sunt cea mai mare avuţie a Europei şi pe ele trebuie să mizăm cel mai mult. E rolul nostru să o facem şi vreau ca, măcar parţial, stresul cotidian al milioanelor de părinţi care sunt stresaţi de obiceiurile online ale copiilor -pe care e aproape imposibil să le controlezi- să fie redus pentru că vor şti că, pe lângă divertisment, copiii sunt expuşi şi la adevărurile ştiinţelor exacte şi ale umanioarelor”, a mai transmis fostul ministrun al Educaţiei, care va candida la alegerile prezidenţiale din luna mai.

Autorităţile din mai multe state au interzis TikTok, platforma fiind în centrul unor controverse şi în România din cauza implicării pe care ar fi avut-o în alegerile din noiembrie 2024.

Potrivit unui raport al autorităţilor franceze cu privire la manipularea algoritmilor TikTok în valoarea candidatului Călin Georgescu platforma are în România peste 9 milioane de utilizatori, mai mulţi decât în Franţa.