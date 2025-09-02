Dărăban (ACUE): Recomand puternic să se reducă TVA-ul și va fi o reducere a facturii la energie din a doua lună
TVA-ul din facturile de energie ar trebui redus pentru ca tarifele să fie mai mici, în timp ce acciza ar trebui scoasă, în condițiile în care energia nu reprezintă un bun de lux, a declarat, luni, directorul executiv al Federației Asociațiilor Companiilor de Utilități din Energie (ACUE), Daniela Dărăban, la un eveniment de specialitate.
'Pe o piață pe care plafonul generalizat pentru marea majoritate a clienților s-a ridicat începând cu 1 iulie, dinamica ofertelor eu cred că este pozitivă, pentru că am văzut în ultimele luni reduceri, nu creșteri pe oferte. Și așteptările noastre trebuie să fie unele realiste. În factură, 45% sunt costurile administrative, care sunt stabilite prin decizii administrative. Vă dau un exemplu pe care, cu surprindere, l-am aflat și eu zilele trecute. Știți că plătim două tipuri de contribuții la buget. Este TVA-ul care, culmea, a crescut, nu s-a redus, dar ne dorim să reducem factura. Eu recomand puternic să se reducă TVA-ul - și atunci va fi o reducere a facturii din a doua lună. Și avem această acciză. Încercând într-un demers de informare, de educare a publicului larg, aflu din Codul fiscal că acciza este pentru bunuri de lux, ca definiție, scop - și pentru bunuri care poluează. Energia eu cred că nu este un bun de lux', a menționat Daniela Dărăban, la evenimentul Profit Energy.forum - Energia României - Cum găsim echilibrul între penurie și exces, ediția a-IX-a.