Darău: Administrațiile locale să colaboreze mai bine, să-și promoveze litoralul mai bine

'Nu sunt deloc de acord cu acuzele pe care le-am auzit, în special de pe litoral, la adresa Ministerului Mediului. Faptul că unele administrații locale - și să știți că am fost la sfârșitul lunii aprilie pe litoral, am ascultat și ce aveau de spus asociațiile și administrațiile locale - faptul că unele dintre administrațiile locale s-au pregătit sau n-au respectat ad litteram niște legi foarte mulți ani de zile și că apoi, când trebuie respectate, toată lumea pare revoltată, e o problemă mai degrabă locală. Deci cred că, în general și în special pe litoral, ar trebui ca administrațiile locale să colaboreze mai bine, să-și promoveze litoralul mai bine, să asigure condițiile, în parteneriat cu privații, condițiile necesare pentru o dezvoltare sustenabilă a litoralului', a afirmat ministrul într-o conferință de presă susținută la Ploiești.

În ceea ce privește HoReCa, el spune că e normal ca, într-un an cu crize economice și austeritate, să fie mai puțin consum, apreciind că acesta ar fi similar consumului din a doua parte a pandemiei.

'Acum, ce problemă are HoReCa, în general, nu doar, să spunem, într-o anumită zonă geografică, problema mare este legată de consum. Și e normal ca, într-un an cu crize economice, cu ceva austeritate, să fie mai puțin consum. O să primesc datele la sfârșitul sezonului, în special estival, dar, din, să spun, intuiția mea și ce informații aproximative am din industrie, pare că acum consumul este undeva la un nivel - bineînțeles, nu în cele mai aglomerate săptămâni din vară, pe litoral - consumul, per total, seamănă cu consumul din a doua parte a pandemiei. Și de aceea, îmi doresc, în funcție de spațiul bugetar, pentru anul viitor, să găsim niște soluții de stimulare a industriei', a menționat Darău.

El a vorbit despre două măsuri despre care crede că ar trebui restaurate, în funcție de buget.

'Personal, cred în două măsuri și cred că ar trebui, la un moment dat, restaurate, în funcție de buget. Prima, de incoming, pentru a-i recompensa pe cei care aduc turiști străini. Și Kurzarbeit, o flexibilitate a contractelor de muncă în turism. Cred că sunt două instrumente care nici nu au atât de mare impact bugetar, dar au un impact economic efectiv în HoReCa. Deci, cred că ceva stimulare trebuie să existe în funcție de spațiul bugetar și ministerul meu va fi un promotor al acestei idei pentru rectificare sau, cel târziu, bugetul anului viitor', a mai declarat ministrul.

De asemenea, printre obiectivele ministerului se numără înființarea OMD-ului național, precum și introducerea fișei de cazare digitale.

'Ce obiective ceva mai mari și mai complicate avem, dar eu cred că pot fi livrate până undeva, spre sfârșitul anului. Ne dorim să înființăm OMD-ul național și credem că e o treabă foarte importantă și unde ar trebui să se ducă marketingul de țară al României. Noi am îmbunătățit puțin prezența la târguri, doar atât ne-am permis în acest an. Și al doilea lucru pe care îl urmăresc și-l prioritizez este fișa de cazare digitală, care ar schimba multe lucruri și ar facilita și zona de securitate, dacă vreți, și zona de statistici în turism și zona de fiscalitate', a spus oficialul.